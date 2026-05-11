Cerebras kan grootste beursgang van 2026 realiseren

AI-chipontwikkelaar Cerebras lijkt zijn beursgang fors groter te maken dan oorspronkelijk gepland. Volgens bronnen rond het proces overweegt het bedrijf zowel de prijsvork als het aantal aangeboden aandelen te verhogen vanwege de uitzonderlijk sterke belangstelling van investeerders. Daarmee zou de beursintroductie kunnen uitgroeien tot de grootste IPO van 2026 tot nu toe.

Waar Cerebras eerder mikte op een introductieprijs tussen 115 en 125 dollar per aandeel, zou nu een prijsvork van 150 tot 160 dollar in beeld zijn, meldt Reuters. Tegelijk stijgt het aantal aandelen dat beschikbaar komt mogelijk van 28 miljoen naar 30 miljoen. Als de definitieve prijs aan de bovenkant van die bandbreedte uitkomt, kan het bedrijf bijna 4,8 miljard dollar ophalen.

De sterke vraag onderstreept hoe groot de belangstelling momenteel is voor bedrijven die profiteren van de snelle groei van AI infrastructuur. Volgens ingewijden zou de vraag naar aandelen inmiddels ruim twintig keer groter zijn dan het aantal stukken dat beschikbaar komt. Cerebras wil de definitieve prijs van de beursgang op 13 mei vaststellen.

Focus verschuift naar inference

Cerebras positioneert zich nadrukkelijk als alternatief voor traditionele GPU leveranciers zoals Nvidia. Het bedrijf ontwikkelt zogeheten wafer-sized processors onder de naam WSE-3. Die chips zijn aanzienlijk groter dan traditionele GPU’s en zijn ontworpen om inference workloads sneller af te handelen via grote hoeveelheden geïntegreerd SRAM geheugen, geeft SiliconANGLE aan.

Binnen de AI sector verschuift de aandacht steeds meer van het trainen van modellen naar het efficiënt draaien ervan in productieomgevingen. Juist op dat vlak probeert Cerebras zich te onderscheiden. De onderneming claimt dat zijn architectuur beter geschikt is voor grote inference workloads dan veel bestaande GPU gebaseerde systemen.

Die positionering lijkt aan te slaan bij grote technologiebedrijven. Sinds de eerdere beursplannen in 2024 wist Cerebras onder meer Amazon en OpenAI als klant aan zich te binden.

Cerebras zegt inmiddels winstgevend te zijn geworden. Volgens recent gepubliceerde IPO documenten steeg de omzet in 2025 met 76 procent naar 290,3 miljoen dollar. Het bedrijf boekte daarbij een nettowinst van 87,9 miljoen dollar, nadat een jaar eerder nog een verlies van 485 miljoen dollar werd geleden.

Tweede poging na veiligheidscontrole

Voor Cerebras is dit niet de eerste poging om naar de beurs te gaan. Het bedrijf diende al eerder plannen in voor een IPO, maar trok die vorig jaar weer terug. Daarbij speelde onder meer de relatie met G42 een rol, een AI bedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten dat destijds verantwoordelijk was voor het grootste deel van de omzet van Cerebras.

Die samenwerking leidde tot onderzoek door Amerikaanse toezichthouders vanwege mogelijke nationale veiligheidsrisico’s. Uiteindelijk kreeg de deal alsnog groen licht, waardoor de weg naar een beursgang opnieuw werd vrijgemaakt.

De timing van de beursintroductie valt samen met een periode waarin investeerders massaal inzetten op bedrijven die profiteren van de wereldwijde AI investeringsgolf. Vooral leveranciers van gespecialiseerde AI chips behoren momenteel tot de populairste categorieën op de beurs.

De beursgang van Cerebras wordt begeleid door Morgan Stanley, Citigroup, Barclays en UBS Group. Het aandeel moet worden verhandeld op de Nasdaq onder de ticker CBRS.