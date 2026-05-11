NorthC Almere: stroomherstel twee dagen vertraagd

Hoewel NorthC op vrijdag verwachtte vanmiddag weer de stroom aan te kunnen zetten in de eigen locatie in Almere, blijkt dat te voorbarig te zijn geweest. Nu verwacht de operator op woensdag 13 mei om 12:00 uur een “tijdelijke, redundante stroomverziening” beschikbaar te hebben.

Klanten kunnen dan hun IT-systemen gecontroleerd inschakelen. “Dit betekent helaas weer een vertraging”, erkent NorthC. “De reden is dat de levering van een kritiek component dat nodig is voor het redundant herstellen van de stroomvoorziening vertraging heeft opgelopen. Deze is nu onderweg van de Europese leverancier en wordt dinsdagochtend in Almere verwacht. Direct na aankomst starten de technici direct met de installatie en aansluiting.”

NorthC-brand

De brand brak op donderdag 7 mei uit aan de achterkant van het NorthC-datacenter in Almere, waar zich de technische faciliteiten bevinden. Alle medewerkers werden tijdig geëvacueerd. De impact op klanten was breed: van de Universiteit Utrecht tot de Kamer van Koophandel kampten tal van organisaties met verstoringen.

NorthC communiceerde de dag erna, op vrijdagochtend 8 mei, dat de hersteloperatie complex zou zijn. Technici moesten onder meer generatoren, UPS-systemen en verdelers plaatsen en ruim een kilometer kabel trekken. De situatie was in de nacht van 7 op 8 mei afgeschaald naar GRIP 0 door de hulpdiensten.

Redundante aanpak als keuze

CEO Alexandra Schless legt uit waarom NorthC kiest voor een directe redundante opbouw: “De reden dat wij de stroomvoorziening direct redundant opbouwen, is omdat het dan mogelijk is om op een later moment zonder extra onderbrekingen een naadloze overgang naar het reguliere stroomnet te maken.”

“Wij begrijpen dat deze vertraging impact heeft op de operaties van klanten en betreuren dit ten zeerste. Onze teams werken dag en nacht door om het herstel zo snel mogelijk te realiseren.”

NorthC beheert meer dan twintig datacenters in Nederland, Duitsland en Zwitserland. Het Almere-datacenter is onderdeel van het Nederlandse kernnetwerk. Klanten zijn inmiddels geïnformeerd en zullen ook direct op de hoogte worden gesteld zodra stroom en koeling van het datacenter weer beschikbaar zijn.