Experis Ciber, PEAK-IT en iSense vervolgen als Experis Nederland. Het bedrijf werkt met meer dan 1.500 IT-professionals voor ruim 500 klanten.

Ciber Nederland, PEAK-IT en iSense werden tussen 2015 en 2018 overgenomen door ManpowerGroup, een internationaal uitzend- en detacheringsbureau. Sindsdien zijn de bedrijven onderdeel van Experis, de IT-divisie van ManpowerGroup.

Na de overname ging Ciber Nederland verder als Experis Ciber. Aanvankelijk vervolgden PEAK-IT en iSense onder eigen naam. ManpowerGroup nam de tijd om klanten en werknemers te fuseren. Dat proces is inmiddels voltooid. De bedrijven fuseren tot Experis Nederland, een detacheerder met meer dan 1.500 medewerkers en 500 klanten.

Experis Nederland

De bedrijven werkten in afgelopen jaren reeds samen voor grote klanten, waaronder Defensie, ABN AMRO en Signify. De corebusiness verandert niet. Experis Nederland detacheert IT-professionals, net zoals het drietal waarmee het ontstond. Nieuwe klanten kunnen voortaan bij één aanspreekpunt terecht. “Een one-stop-shop voor diverse IT-oplossingen”, aldus de organisatie.

IT-detachering

De vraag naar detachering groeit hard. Voor ongeveer een kwart van alle Nederlandse bedrijven zijn IT-functies de moeilijkste functies om te vervullen, zo blijkt uit een recente survey van ManpowerGroup. Bedrijven kampen met een arbeidstekort. ManpowerGroup verwacht dat de komende jaren alleen maar uitdagender worden.

Volgens de organisatie staat het carrièrepad van IT’ers steeds minder vast. Technologie verandert, functies veranderen en professionals moeten bijscholen om met werkgevers te matchen. Dat is het speerpunt van Experis Nederland. Het bedrijf behoort tot ManpowerGroup, een grote organisatie met internationale capaciteit. De kennis van medewerkers wordt continu opgepoetst.

“Als lokale detacheerder is het onmogelijk om trainingen en scholing van internationale IT-veranderingen en innovaties bij te kunnen benen”, vertelt Thijs Vermaat, Managing Director van Experis Nederland. “Door onze grootte en slagkracht kunnen we de IT-professional, en zo ook onze opdrachtgevers, voorzien van de laatste kennis en kunde in de IT.”

