Oracle investeert miljard in Nederlandse cloud-infrastructuur

Oracle gaat 1 miljard dollar (860 miljoen euro) investeren in zijn Amsterdamse datacenter. De investering, uitgesmeerd over vijf jaar, moet de infrastructuurcapaciteit in de Oracle Cloud Regio Amsterdam uitbreiden om te voldoen aan de snelgroeiende vraag naar cloud- en AI-diensten in Nederland.

Oracle zal om te beginnen de activiteiten in Amsterdam verder uitbouwen. “We sluiten niet uit dat, afhankelijk van de vraag, er ook nieuwe faciliteiten bijkomen”, aldus het bedrijf tegenover het FD. Het overvolle stroomnet zou hierbij een knelpunt kunnen vormen. Of de expansie in Amsterdam ook meer banen oplevert, kon het bedrijf nog niet zeggen.

Volgens Oracle is de extra capaciteit nodig om te voldoen aan de snelgroeiende vraag in Nederland. De investering betekent een aanzienlijke uitbreiding van de AI-infrastructuur bij het datacenter in Amsterdam, dat het bedrijf vijf jaar geleden in gebruik nam. “Nederland omarmt AI en nieuwe technologieën in hoog tempo”, aldus vice president en country leader Nederland Wilfred Scholman.

De investering in Amsterdam volgt na soortgelijke aankondigingen in het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Oracle meldde eerder dit jaar 5 miljard dollar in zijn Britse activiteiten te steken. Vorig jaar kondigde het bedrijf aan 1 miljard dollar te investeren in een nieuw datacenter in Madrid.

Cloudmarkt groeit exponentieel

Met de investering wil Oracle bedrijven die veel gebruikmaken van zijn diensten, zoals de financiële dienstverlening, logistiek, life sciences en energie, ondersteunen bij het migreren van workloads naar de cloud. Ook moeten zij betere ondersteuning krijgen bij het moderniseren van applicaties en het benutten van nieuwe AI-innovaties.

Het cloudaanbod in Nederland omvat de commerciële cloud-regio in Amsterdam, OCI Dedicated Region, Oracle Exadata Cloud@Customer, Oracle Alloy en multicloud-mogelijkheden. Amsterdam is voor Oracle een van de meer dan vijftig onderling verbonden “cloudregio’s”. Deze functie stelt klanten in staat om volgens lokale cloudregels te werken.

Soevereiniteit speelt rol

Daarnaast ondersteunt Oracle EU Sovereign Cloud Nederlandse en Europese klanten bij het veilig verwerken van gevoelige, gereguleerde of strategisch belangrijke data en applicaties. In Europa groeit de vrees voor afhankelijkheid van Amerikaanse cloudbedrijven. Steeds meer organisaties sturen aan op een soevereine cloud.

Oracle beweert dat het Europese klanten een cloudomgeving kan aanbieden die voldoet aan de normen en eisen binnen ons continent. “Zo kunnen zij profiteren van de nieuwste AI-innovaties en de overstap naar de cloud maken op een manier die voldoet aan Europese normen en eisen”, aldus Oracle.

