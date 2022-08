AMD heeft officieel de Ryzen 7000-serie desktopprocessors aangekondigd. De processors volgen de Ryzen 5000-serie op. De Ryzen 7000-serie beschikt over de Zen 4-architectuur en wordt op een AM5-socket geleverd.

AMD komt met vier modellen van de op 5nm geproduceerde desktopprocessors, die variëren op het gebied van processor cores en kloksnelheden. Het instapmodel is de Ryzen 5 7600X met een hexacore-processor en een kloksnelheid van 5,3GHz. Vervolgens komt de Ryzen 7 7700X met acht cores en een maximale kloksnelheid van 5,4GHz. De Ryzen 9 7900X beschikt over twaalf cores en 5,6Ghz aan kloksnelheid.

Het topmodel is uiteindelijk de Ryzen 9 7950X met zestien cores en een maximale turboklok van 5,7GHz. De prijzen van de AMD Ryzen 7000-serie vind je in onderstaand schema, al zijn dit wel de Amerikaanse prijzen.

Zen 4-architectuur

De belangrijkste eigenschap van de serie is dat de processors op de Zen 4-architectuur van AMD zijn gebaseerd. Deze Zen 4-architectuur is een revisie van de Zen 3-architectuur, vooral op ‘front end’-gebied. De nieuwe architectuur maakt een efficiëntere uitvoer van ‘fetch and pass’-taken mogelijk, naast een verbeterde uitvoeringsengine.

Andere verbeterde functionaliteit binnen de Zen 4-archtiectuur is een verbeterde branche prediction, een verdubbelde L2-cache, load/store-verbeteringen en kleinere tweaks aan de uitvoeringsengine. De Ryzen 7000-serie desktopprocessors en bijbehorende moederborden vereisen standaard DDR5 RAM-geheugen en zijn niet-compatibel met DDR4 RAM-geheugen.

AM5 socket

Daarnaast gebruikt de AMD Ryzen 7000-serie standaard de nieuwe AM5 socket. Deze socket zit op het moederbord in plaats van op de CPU. Tot en met de Ryzen 5000-serie was dit de AM4 socket. De AM5 biedt een stroomvoorziening van 230 Watt aan de processors met een maximum TDP van 170 Watt. De socket blijft compatibel met CPU-koelers voor de AM4-socket. De AM5-socket wordt wel kort ondersteund, zo geeft de chipfabrikant aan: tot 2025.

Chipsets voor moederborden

Verder kondigde de chipfabrikant aan dat voor de Ryzen 7000-serie meerdere chipsets beschikbaar komen voor moederbordfabrikanten. De bestaande X670- en B650-chipsets krijgen daarbij een Extreme-variant. Het voornaamste voordeel van deze Extreme-vatriant is dat alle PCIe lanes van de vijfde generatie (5.0) zijn.

De eerste vier varianten van de AMD Ryzen 7000-series processors komen op 27 september van dit jaar beschikbaar. Ook zullen in september de X670 (Extreme)-moederborden beschikbaar komen. De B650-moederborden zijn vanaf de maand oktober 2022 leverbaar.