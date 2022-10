Internetaanbieder Rodin Broadband Groningen stopt tijdelijk met de aanleg van glasvezel en straalverbindingen in de provincie Groningen. De aanbieder worstelt met verschillende tegenslagen, waaronder onenigheid met de provincie.

In een advertentie in het Dagblad van het Noorden geeft de internetaanbieder aan dat het de aanlegactiviteiten voor glasvezel en straalverbindingen tijdelijk stopt. De aanbieder wil de provincie Groningen beter ontsluiten met breedbandverbindingen. Deze verbindingen moeten via glasvezel of straalverbindingen worden geleverd. Straalverbindingen worden voornamelijk aangelegd in het buitengebied.

Om de uitrol te versnellen startte de internetaanbieder in 2018 het project Snel Internet Groninge. Inmiddels zijn vele huishoudens van breedband voorzien. Sommige huishoudens wachten nog op de definitieve implementatie.

Het project werd financieel ondersteund door de Provincie Groningen met een subsidieregeling en een lening. In 2017 stelde de provincie een bedrag van 40 miljoen euro beschikbaar. In ruil voor deze ondersteuning moest de breedbandaanleg in de buitengebieden binnen twee jaar zijn voltooid.

Veel tegenslag

In de advertentie geeft de aanbieder echter aan dat het project de afgelopen jaren veel tegenslag heeft gehad. Zo pakten graafwerkzaamheden zwaarder uit, drukte de pandemie zijn stempel op het project en duurden vergunningstrajecten langer dan verwacht.

Vooral voor het plaatsen van masten werd op veel weerstand uit de omgeving gestuit. Daarnaast moet de aanleg van glasvezel vaker wachten op de geplande versterkingswerkzaamheden in het aardbevingsgebied.

Onenigheid met Provincie Groningen

Daarnaast constateerde de internetaanbieder dat straalverbindingen niet meer de juiste en gewilde methode zijn voor het leveren van breedband in buitengebieden. Veel consumenten willen juist snellere en stabielere glasvezelverbindingen.

Volgens Rodin Broadband Groningen worden hiervoor toezeggingen gedaan door de provincie en lokale overheden, zonder dat met de aanbieder is overlegd. Dit creëert volgens de aanbieder onduidelijkheid bij de bewoners. Ook kan het project de hogere kosten die het aanleggen van meer glasvezelverbindingen met zich meebrengen niet betalen.

Tijdelijk stopgezet

Dit alles leidt tot meer vertraging in de uitvoer en teleurstelling bij klanten. Naar eigen zeggen probeert Rodin Broadband Groningen al sinds het begin van het jaar te overleggen met de Provincie Groningen over een haalbare afronding van het project. Dit is niet gelukt, waardoor de internetaanbieder heeft besloten het uitroltraject tijdelijk stil te leggen. Pas wanneer er een overeenstemming is met de provincie wordt het uitroltraject weer opgestart.

