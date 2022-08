Als het aan Frankrijk, Italië en Spanje ligt komt er Europese wetgeving waarin wordt vastgelegd dat big tech moet gaan meebetalen aan de Europese telco-netwerken. Uit onderzoek van een telco lobbyclub is naar voren gekomen dat Apple, Google, Facebook, Amazon, en Netflix verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van het Europese dataverkeer. Om die reden is er nu een lobby gestart om die bedrijven dan maar te laten meebetalen. Grote vraag is natuurlijk, is dit haalbaar en wat betekent dat?

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of een andere dienst.

Vind je deze aflevering de moeite waard? Deel deze Techzine Talks dan met je collega’s!

In deze aflevering van Techzine Talks een Europese discussie over de netwerkinfrastructuur. Waar Frankrijk, Italië en Spanje de rekening voor de infrastructuur willen doorschuiven richting de grote techbedrijven, is er inmiddels ook een blok van zeven landen dat hier faliekant op tegen is, waaronder ook Nederland. De inkomsten van telco’s staan al jaren onder druk, het innovatiebeleid bij de meeste telco’s is ook erg conservatief, waardoor ze keer op keer moeten toekijken hoe IT-innovaties hun verdienmodel verder onder druk zetten. Coen en Sander lopen al geruime tijd mee en hebben deze bokkesprongen van de telco’s al eerder gezien. Zij duiden de Europese situatie en achten de kans dat dit ooit gaat gebeuren erg klein. Luister snel voor de volledige analyse.

Eerdere afleveringen Techzine Talks:

Meer afleveringen

Techzine Talks informatie

Na een succesvolle start in 2021 gaat Techzine Talks in 2022 door met een nieuw seizoen. Je kan elke week een nieuwe podcast van ons verwachten. Elke maandagmiddag een nieuwe aflevering. We hopen op jullie steun als luisteraar! Stuur onderwerpen in en deel de afleveringen die je boeiend vindt met je collega’s. Ook is feedback altijd welkom, we horen het graag!