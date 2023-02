Uit een nieuw onderzoek onder beslissers blijkt dat de meesten cloud computing hebben geaccepteerd, maar dat slechts weinigen de waarde ervan inzien.

PwC heeft de resultaten vrijgegeven van hun 2023 Cloud Business Survey, die de meningen en standpunten van meer dan 1000 Amerikaanse zakelijke beslissers weergeeft.

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat 78% van de executives zei dat zij cloud computing tot op zekere hoogte binnen hun organisaties hadden ingevoerd. Onder druk zei echter slechts 10% de “volledige impact” van de migratie te hebben gezien.

Cloud-capable versus cloud-powered

Het onderzoek liet een tweedeling zien tussen executives die naar de cloud overstappen of delen van hun bedrijf in de cloud draaien, en executives die “cloud-powered” zijn.

Ongeveer 10% van de ondervraagden was wat PwC cloud-powered noemt. Deze bedrijven hebben hun bedrijf opnieuw uitgevonden via de cloud. Het resultaat, aldus PwC, is dat ze minder belemmeringen rapporteren om waarde te realiseren en dat ze dat doen tegen een tempo dat twee keer zo hoog is als dat van andere bedrijven. En zelfs in het huidige economische klimaat verwachten zij een aanhoudende omzetgroei van 15% of meer.

Vier grote sleutels tot succes

Uit de analyse van PwC blijkt dat cloudbedrijven een aantal dingen anders doen dan bedrijven die de cloud nog niet volledig hebben benut. Ten eerste, zeggen ze, hanteren cloud powered organisaties een “niet-lineaire” aanpak. Zij passen de methode toe die de sterkste business case maakt voor hun doelstellingen, en hebben daardoor bijna vier keer zoveel kans als andere bedrijven om hun huidige strategische focus vast te houden.

Een andere sleutel tot succes is samenwerking binnen de C-suite. CIO’s van cloudbedrijven worden betrokken bij de vroegste stadia van planning, budgettering en dergelijke. En binnen de C-suite smeden CIO’s bij cloudbedrijven sterkere allianties dan CIO’s bij andere bedrijven om transformatieprojecten onder de aandacht te krijgen, aldus PwC.

Ten derde hebben cloud-powered bedrijven een formele data, analytics en AI-strategie. Ze hebben veel vaker een ondernemingsbrede datastrategie dan andere bedrijven (88% versus 59%). Ze moderniseren hun data in een geïntegreerd beeld, creëren governancestructuren en concentreren zich op het opbouwen van de vaardigheden en operationele veranderingen die nodig zijn om een datagedreven organisatie te worden.

Tot slot richten cloudbedrijven zich op vertrouwen en controle. Zij denken na over de specifieke, potentiële risico’s van de cloud in alle stadia van transformatieprojecten. In alle acht dimensies die PwC heeft geëvalueerd, zijn ze verder gevorderd dan andere bedrijven als het gaat om het invoeren van best practices.