Supermicro is hard op weg om een geduchte concurrent van andere grote hardwareleveranciers te worden. Veranderende supply chainbehoeften, een focus op AI-systemen en meer productiecapaciteit dragen hieraan bij.

Supermicro ziet de omzet de afgelopen jaren flink stijgen. Wanneer een aantal jaar geleden de omzet op 10 miljard dollar werd gezet, zijn deze resultaten flink bijgewerkt. Volgens The Next Web heeft de hardwarefabrikant voor het einde van het fiscale jaar 2025, dat in dat in juni 2024 eindigt, zijn doel al op 18,4 miljard euro (20 miljard dollar) gesteld.

Bron: The Next Web

Het bedrijf maakt moederborden en chassis-oplossingen voor vooral op maat gemaakte servers en andere hardware. Hierbij neemt het bedrijf een niche-positie in tussen de leveranciers van hardwaresystemen voor hypescalers en originele hardwareleveranciers als Dell Technologies, HPE en Lenovo.

Alternatieve supply chains

Veranderend klantgedrag van grote serverafnemers speelt Supermicro bij zijn omzetdoelen in de kaart. Deze, voornamelijk Amerikaanse klanten, zoeken naar alternatieve supply chain leveranciers die hen in korte tijd grote hoeveelheden servers kunnen leveren. Deze servers moeten niet uit China of Taiwan komen, maar liefst uit fabrieken in de VS.

Daarnaast willen zij meer invloed op de aangeleverde producten. Deze invloed kunnen zij nu niet bij de grote Aziatische infrastructuuraanbieders of OEM’s als Dell Technologies of HPE vinden. Supermicro kan als custom niche-speler deze invloed wel geven.

AI-systemen, productiecapaciteit

Daarnaast maakt Supermicro zichzelf nu aantrekkelijker, door zich meer te gaan richten op het ontwikkelen en bouwen van (server)systemen voor AI- en ML-oplossingen en -toepassingen. Hierbij richt de hardwarefabrikant zich vooral op grote datacenteraanbieders en hyperscalers, maar bijvoorbeeld ook op een AI-specialist als Nvidia zelf.

Veder kondigt Supermicro aan zijn productiecapaciteit te willen opvoeren, wat natuurlijk ook meer omzetgroeimogelijkheden geeft. De farbrikant is met name geïntresseeerd in het bouwen van fabrieken in de VS.

Dit alles maakt natuurlijk dat Supermicro steeds zichtbaarder wordt en meer in een positie komt waarmee het de concurrentie aangaat met andere grote fabrikanten. Met groeiende omzetcijfers kan het ook de nodige investeringen maken om die positie vast te houden.

Lees ook: Supermicro introduceert Arm-gebaseerde Mt. Hamilton-servers