AXI breidt cybersecurity- en infrastructuur-diensten uit

De Syntory Group is onderdeel geworden van AXI. Deze Belgische IT-dienstleverancier zal het aanbod van AXI uitbreiden op vlak van cybersecurity en infrastructuur.

Foto v.l.n.r. Frank Huyge (CEO Core ICT, Paul Peeters (CEO AXI Digital), Geert Gobien (Director AXI Digital), Kris Leysen (CEO Netleaf)

Syntory Group ontstond in 2022 na een samensmelting van Netleaf en Core ICT. Een combinatie van specialisatie in cybersecurity enerzijds en IT-infrastructuur anderzijds.

AXI-CEO Paul Peeters vindt dat aanbod zeer waardevol voor zijn bedrijf: “AXI levert een breed pakket aan IT-diensten, maar met Netleaf en Core ICT erbij kunnen we nog meer in de diepte gaan als het over cybersecurity en IT-infrastructuur gaat. Ze vormen een waardevolle aanvulling op onze bestaande dienstverlening. En omgekeerd: wij gaan graag in gesprek met hun klanten om te bekijken hoe zij hun voordeel doen met onze expertise in digitale transformatie.”

Hefboom voor groei

De twee bedrijven gingen onder de Syntory-holding beide verder onder eigen naam na 2022. Door de samenwerking kregen de bedrijven wel meer groeikansen en die hefboom wordt nu opnieuw gecreëerd met Syntory Group.

Netleaf-CEO Kris Leysen duidt aan dat het Cyber Defence Center en de eigen service van het Security Operations Center (SOC) de komende periode de meeste aandacht krijgt.

Core ICT-CEO Frank Huyge ziet voornamelijk voor klanten veel waarde in de overname. Onder AXI breidt namelijk het personeelsbestand uit en komt er nieuwe expertise binnen, waardoor klanten beter en sneller geholpen moeten zijn. AXI is bovendien actief in zowel Nederland als België.

