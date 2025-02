SURF realiseert 400G-netwerkverbinding voor wetenschappelijk onderzoek

SURF heeft een belangrijke mijlpaal bereikt voor wetenschappelijk onderzoek met de implementatie van het OpenZR+-netwerk. De nieuwe 400G-verbinding tussen Groningen en Dwingeloo verhoogt de bandbreedte van 10 naar 400 Gigabit per seconde, wat zorgt voor scherpere beelden van de ruimte.

Onderwijsvereniging SURF realiseert OpenZR+ in samenwerking met ASTRON, het Nederlands instituut voor radioastronomie. De upgrade moet dan ook een sprong voorwaarts zijn voor astronomen die werken met de LOFAR-telescoop, die gemaakt is voor lage frequenties.

“Voor astronomen die met de LOFAR-telescoop werken betekent de netwerkupgrade dat zij het heelal nu nog gedetailleerder kunnen bestuderen. LOFAR (Low Frequency Array) is de grootste radiotelescoop ter wereld die werkt op de laagste frequenties die vanaf de aarde waarneembaar zijn. De telescoop bestaat uit duizenden kleine antennes verspreid over Europa”, legt SURF uit over de toepassing.

Voordelen technologie

De nieuwe verbinding maakt gebruik van 400G-ZR-optics, wat resulteert in een efficiënter netwerk met minder componenten. Door het nieuwe netwerk kan LOFAR meer signalen tegelijk naar een centrale computer versturen. De computer verwerkt vervolgens de data tot beelden van de ruimte. De grotere bandbreedte laat het sneller verlopen en in hogere kwaliteit, wat zorgt voor scherpere LOFAR-beelden.

400G-ZR-optics versterkt het signaal in het netwerk zonder aparte transponders. Dit resulteert in de minder tussenliggende componenten, wat weer de complexiteit van het netwerk verlaagt. Hierdoor verwacht SURF minder kans op storingen, eenvoudiger netwerkbeheer en lagere kosten door efficiëntere apparatuur. Daarnaast neemt het stroomverbruik af.

