Kubernetes stopt met populaire Ingress-controller NGINX in maart 2026

Kubernetes trekt de stekker uit Ingress NGINX. De populaire Ingress controller wordt in maart 2026 stopgezet vanwege onderhoudsproblemen en veiligheidsrisico’s. Gebruikers krijgen tot die tijd best-effort ondersteuning.

Ingress NGINX ontwikkelde zich tot een van de meest gebruikte Ingress controllers binnen Kubernetes. De controller maakte het mogelijk om netwerkverkeer naar workloads te sturen en werd standaard uitgerold op tal van gehoste platformen. Toch blijkt het project onhoudbaar geworden.

De breedte aan functies zorgt voor technische schuld die niet meer te beheren valt. Features die ooit als handig werden beschouwd, vormen nu serieuze veiligheidsrisico’s. De mogelijkheid om via ‘snippets’ eigen NGINX-configuratie toe te voegen is daar een voorbeeld van.

Het aantal actieve ontwikkelaars bleef beperkt tot één of twee personen die in hun vrije tijd werkten aan het project. Zelfs een oproep vorig jaar om hulp te krijgen bij het ontwikkelen van een opvolger leverde geen soelaas op. Ook InGate, bedoeld als vervanger, komt er niet.

Migratie noodzakelijk

Na maart 2026 verschijnen geen updates, bugfixes of patches meer. De GitHub-repositories worden read-only gemaakt maar blijven beschikbaar als referentie. Bestaande installaties blijven wel werken en artifacten zoals Helm-charts en container images blijven toegankelijk.

Gebruikers kunnen controleren of ze Ingress NGINX draaien met het commando ‘kubectl get pods –all-namespaces –selector app.kubernetes.io/name=ingress-nginx’. Dit vereist wel clusterbeheerdersrechten.

De aanbeveling luidt om meteen te beginnen met de overstap naar Gateway API of een alternatieve Ingress controller. Gateway API geldt als de moderne vervanger voor Ingress. Voor organisaties die Ingress willen blijven gebruiken staan diverse alternatieven vermeld in de Kubernetes-documentatie.

