SK Hynix krijgt voorkeursbehandeling van Nvidia voor AI-geheugen

Nvidia en SK Hynix breiden hun samenwerking verder uit met een meerjarige overeenkomst voor de ontwikkeling van nieuwe generaties AI-geheugen en infrastructuurtechnologie. Tegelijk bevestigde Nvidia-ceo Jensen Huang (foto) dat de nieuwe Vera-processor van het bedrijf gebruikmaakt van DRAM-geheugen van SK Hynix.

De overeenkomst omvat volgens Bloomberg zowel het ontwerp als de productie van toekomstige chips. Nvidia meldt dat de samenwerking verder moet reiken dan alleen geheugentechnologie. Beide bedrijven willen ook samenwerken op het gebied van AI-infrastructuur en toepassingen voor fysieke AI, een verzamelnaam voor AI-systemen die direct samenwerken met machines en robots.

Voor SK Hynix betekent de deal een verdere versteviging van zijn positie binnen Nvidia’s snel groeiende AI-ecosysteem. De Zuid-Koreaanse fabrikant geldt al als een van de belangrijkste leveranciers van geavanceerd geheugen voor AI-versnellers.

HBM4 wordt volgende strijdtoneel

De aankondiging komt op een moment waarop de markt zich opmaakt voor de introductie van HBM4, de volgende generatie High Bandwidth Memory. Deze geheugentechnologie speelt een cruciale rol in AI-systemen doordat zij grote hoeveelheden data met hoge snelheid kan verwerken.

Vorige week maakte Huang bekend dat Nvidia drie leveranciers heeft gecertificeerd voor de productie van HBM4-geheugen: SK Hynix, Samsung en Micron. De drie bedrijven domineren samen de wereldmarkt voor geavanceerd geheugen en concurreren fel om opdrachten voor toekomstige AI-platformen.

Het nieuwe geheugen wordt onder meer ingezet in Vera Rubin, Nvidia’s volgende generatie AI-infrastructuur. Volgens Huang is dit platform inmiddels volledig in productie genomen. Leveringen van de eerste systemen staan gepland voor het derde kwartaal van dit jaar. De servers combineren Vera-processoren met Rubin-GPU’s en meerdere terabytes aan HBM4-geheugen.

Tijdens een bezoek aan Zuid-Korea gaf Huang meer inzicht in de samenwerking. Na een ontmoeting met SK Group-voorzitter Chey Tae-won en SK Hynix-ceo Kwak Noh-Jung verklaarde hij dat Nvidia zich samen met SK Hynix voorbereidt op een sterke tweede helft van het jaar en verdere groei in 2027.

Daarbij bevestigde hij dat de nieuwe Vera CPU gebruikmaakt van DRAM-geheugen van SK Hynix, meldt Bloomberg. Vera is Nvidia’s eerste zelfstandige serverprocessor voor datacenters en vormt een nieuwe stap in de strategie van het bedrijf om naast GPU’s ook een eigen CPU-platform aan te bieden.

Met Vera begeeft Nvidia zich rechtstreeks in de markt voor datacenterprocessors, waar het de concurrentie aangaat met Intel Xeon, AMD Epyc en de eigen chipontwerpen van hyperscalers zoals Amazon Graviton.

Vraag naar AI-geheugen groeit verder

Analisten verwachten dat de samenwerking beide bedrijven voordelen oplevert. Naast HBM-geheugen levert SK Hynix ook DRAM en SSD-opslag voor AI-systemen. De groei van AI-training en inferentie zorgt daarbij voor een toenemende vraag naar alle drie de productcategorieën.

Langlopende afspraken met Nvidia geven SK Hynix bovendien meer zekerheid bij het uitbreiden van zijn productiecapaciteit. Daarmee lijkt het bedrijf zijn positie als een van Nvidia’s belangrijkste geheugenpartners de komende jaren verder te kunnen versterken.