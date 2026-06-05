Nvidia kiest grote drie vendoren voor cruciaal AI-geheugen

Nvidia heeft de drie grootste producenten van geheugenchips geselecteerd voor de levering van HBM4-geheugen aan zijn volgende generatie AI-systemen. Daarmee krijgen Samsung, SK Hynix en Micron allemaal een rol in de uitrol van het nieuwe Vera Rubin-platform, dat later dit jaar op de markt verschijnt.

Topman Jensen Huang (foto) bevestigde tijdens een bezoek aan Zuid-Korea dat alle drie de fabrikanten inmiddels zijn goedgekeurd en al produceren voor Nvidia. De beslissing betekent volgens Bloomberg dat Nvidia niet afhankelijk wordt van één leverancier voor een van de meest schaarse componenten binnen moderne AI-infrastructuur.

HBM4, de nieuwste generatie High Bandwidth Memory, vormt een essentieel onderdeel van AI-servers. Het geheugen levert de hoge bandbreedte die nodig is om grote AI-modellen efficiënt te trainen en uit te voeren. De vraag naar dergelijke geheugenchips is de afgelopen jaren sterk toegenomen door de snelle groei van generatieve AI.

Het nieuwe Vera Rubin-platform van Nvidia maakt gebruik van een combinatie van Vera-cpu’s, Rubin-gpu’s en meerdere terabytes HBM4-geheugen per server. Volgens Huang bevindt het platform zich inmiddels in productie. De eerste leveringen staan gepland voor het derde kwartaal van dit jaar.

Geheugen blijft knelpunt

Hoewel Nvidia vooral bekendstaat om zijn AI-processors, groeit het belang van geheugenleveranciers binnen de sector snel. De beschikbaarheid van voldoende HBM-capaciteit wordt steeds vaker genoemd als beperkende factor voor de verdere uitbreiding van AI-datacenters.

Ook binnen de chipindustrie leeft die zorg. Rene Haas, bestuursvoorzitter van Arm Holdings, omschreef geheugen deze week als een van de lastigste onderdelen van de toeleveringsketen om op te schalen.

Voor Samsung is de goedkeuring door Nvidia een belangrijke opsteker. Het bedrijf probeert al geruime tijd zijn positie op de lucratieve HBM-markt te versterken, waar concurrent SK Hynix de afgelopen jaren een sterke uitgangspositie heeft opgebouwd. Ook Micron Technology investeert fors om marktaandeel te winnen.

Huang gebruikt zijn bezoek aan Zuid-Korea om gesprekken te voeren met verschillende technologie- en industriebedrijven. Op zijn agenda staan onder meer ontmoetingen met vertegenwoordigers van Samsung Electronics, SK Group, LG Corporation, Hyundai Motor Group en Naver.

Daarnaast maakte Nvidia bekend personeel te werven voor een nieuw onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Zuid-Korea. Daarmee onderstreept het bedrijf het strategische belang van het land binnen de wereldwijde halfgeleiderketen, waar zowel geavanceerde geheugenchips als andere cruciale componenten voor AI-systemen worden ontwikkeld en geproduceerd.