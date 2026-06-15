Schneider Electric en Foxconn samen in AI-datacenters

Schneider Electric en Foxconn gaan samenwerken aan de ontwikkeling van infrastructuur voor AI-datacenters. De twee bedrijven willen gezamenlijke oplossingen ontwikkelen die de bouw en uitrol van AI-capaciteit moeten versnellen. De eerste producten die uit de samenwerking voortkomen, moeten later dit jaar in productie gaan.

De samenwerking brengt twee verschillende onderdelen van de AI-keten samen. Foxconn is wereldwijd een van de grootste producenten van elektronica en levert onder meer hardware voor AI-systemen. Schneider Electric richt zich op stroomvoorziening, koeling en energiebeheer in datacenters.

De aankondiging komt op een moment waarop de vraag naar AI-infrastructuur blijft toenemen. De opkomst van grotere AI-modellen en steeds krachtigere rekenclusters zorgt ervoor dat datacenters niet alleen meer rekenkracht nodig hebben, maar ook grotere investeringen in energievoorziening en koeling.

Referentieontwerpen voor AI-faciliteiten

Volgens de bedrijven gaan zij gezamenlijk referentiearchitecturen ontwikkelen voor AI-datacenters. Daarbij wordt gekeken naar standaardontwerpen die wereldwijd kunnen worden toegepast. Ook onderzoeken de partners mogelijkheden voor modulaire energie- en koelingssystemen en technieken om het energieverbruik beter af te stemmen op de belasting van AI-omgevingen.

Foxconn-topman Young Liu stelt dat de snelle ontwikkeling van AI vraagt om nieuwe manieren om infrastructuur te ontwerpen en te leveren. Door de productiecapaciteit en kennis van AI-systemen van Foxconn te combineren met de expertise van Schneider Electric op het gebied van energievoorziening, moeten klanten sneller AI-capaciteit kunnen implementeren.

Energie wordt beperkende factor

Voor Schneider Electric ligt de nadruk vooral op de toenemende energiebehoefte van AI-systemen. CEO Olivier Blum wijst erop dat de groei van AI direct leidt tot een groeiende vraag naar stroom en koeling. Volgens hem wordt de koppeling tussen IT-infrastructuur en energiebeheer daardoor steeds belangrijker voor exploitanten van AI-datacenters.

De bedrijven spreken de ambitie uit om gestandaardiseerde ontwerpen te ontwikkelen die eenvoudiger op te schalen zijn dan traditionele maatwerkprojecten. Daarmee sluiten zij aan bij een bredere trend in de datacentersector, waar leveranciers zoeken naar manieren om de bouw van AI-capaciteit te versnellen terwijl de beschikbaarheid van stroom, koeling en gespecialiseerde hardware onder druk staat.

Wanneer de eerste gezamenlijke oplossingen beschikbaar komen en welke klanten deze zullen gebruiken, hebben Schneider Electric en Foxconn nog niet bekendgemaakt. Wel bevestigen beide partijen dat de productie van de eerste systemen later dit jaar moet starten.