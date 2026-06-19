Amazon wil AI-chips ook buiten AWS verkopen

Amazon onderzoekt de mogelijkheid om zijn eigen AI-processoren rechtstreeks beschikbaar te maken voor gebruik in datacenters van klanten. Daarmee zet het bedrijf een volgende stap in zijn ambitie om een alternatief te bieden voor de dominante positie van Nvidia in de markt voor AI-infrastructuur.

Volgens Peter DeSantis, senior vice president verantwoordelijk voor AWS Utility Computing, voert Amazon inmiddels gesprekken met potentiële afnemers. Het bedrijf wil volgens Bloomberg zijn Trainium-chips niet langer uitsluitend via Amazon Web Services aanbieden, maar kijkt ook naar levering van hardware voor inzet in omgevingen buiten de eigen cloud.

Trainium groeit uit tot miljardenbusiness

Amazon introduceerde de eerste Trainium-chip in 2020 als accelerator voor AI-training en inferentie. Via AWS gebruiken organisaties als OpenAI, Anthropic en Uber de hardware al voor uiteenlopende AI-workloads.

CEO Andy Jassy hintte eerder dit jaar al op een bredere beschikbaarheid van de technologie. In zijn jaarlijkse aandeelhoudersbrief schreef hij dat Amazon op termijn complete racks met Trainium-systemen aan externe partijen zou kunnen leveren. Daarbij gaf hij een opvallende indicatie van de mogelijke omvang van de activiteiten. Als de chipdivisie als zelfstandige onderneming zou opereren en zowel AWS als externe klanten zou bedienen, zou die volgens Jassy uitkomen op een omzettempo van ongeveer 50 miljard dollar per jaar.

Dat is nog altijd aanzienlijk kleiner dan Nvidia, dat momenteel afstevent op een jaaromzet van meer dan 300 miljard dollar, maar zou Amazon wel direct tot een van de grootste spelers in de halfgeleidersector maken.

Waarom Amazon tot nu toe terughoudend was

De vraag rijst waarom Amazon zijn chips niet eerder aan derden heeft verkocht. Volgens aanvullende informatie van TechCrunch verdient AWS veel meer aan een Trainium-chip binnen zijn eigen cloudomgeving dan aan een losse hardwareverkoop.

Klanten nemen naast rekenkracht immers ook aanvullende diensten af, zoals opslag, netwerken, beveiliging en monitoring. Daardoor levert een AI-workload binnen AWS een aanzienlijk grotere omzetstroom op dan alleen de verkoop van een processor. Dat verklaart waarom Amazon de chips tot nu toe vooral als strategisch middel inzette om de aantrekkingskracht van AWS te vergroten.

Productie blijft een uitdaging

Een andere factor is de beschikbaarheid van chips. DeSantis stelde dat de huidige generatie, Trainium3, grotendeels is uitverkocht en dat er al veel belangstelling bestaat voor de volgende generatie die volgend jaar moet verschijnen.

TechCrunch vult aan dat Amazon mogelijk tegen dezelfde beperking aanloopt als andere AI-chipontwikkelaars: productiecapaciteit. De chips worden geproduceerd door TSMC, waar ook Nvidia een groot deel van zijn productie onderbrengt. Wil Amazon Trainium op grote schaal buiten AWS verkopen, dan zal het extra productiecapaciteit moeten veiligstellen in een markt waar de vraag naar geavanceerde chipproductie ongekend hoog is.

Soevereine AI als extra groeimarkt

Een belangrijke drijfveer achter de plannen lijkt de groeiende vraag naar lokaal beheerde AI-infrastructuur. Vooral in Europa zoeken organisaties naar mogelijkheden om AI-capaciteit binnen nationale of regionale grenzen onder te brengen, zonder volledig afhankelijk te zijn van Amerikaanse cloudplatformen.

Door Trainium ook buiten AWS beschikbaar te maken kan Amazon inspelen op die markt. Organisaties zouden de chips dan kunnen inzetten in eigen datacenters of bij regionale cloudproviders.

Met de mogelijke verkoop van Trainium-systemen zet Amazon een nieuwe stap in de concurrentiestrijd rond AI-infrastructuur. Waar Nvidia jarenlang vrijwel onaantastbaar was, proberen hyperscalers steeds nadrukkelijker een eigen ecosysteem van AI-hardware op te bouwen. De vraag is daarbij niet alleen wie de beste chips ontwikkelt, maar ook wie voldoende productiecapaciteit weet te bemachtigen om aan de explosief groeiende vraag te voldoen.