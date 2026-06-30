Amazon overweegt OpenAI- en eigen LLM’s door stijgende Claude-kosten

Amazon zou naar verluidt OpenAI en zijn eigen Nova-modellen overwegen voor interne workloads, nadat Anthropic de prijs voor het gebruik van Claude heeft verhoogd. Volgens The Information is deze stap bedoeld om kosten te drukken en niet om de goed functionerende samenwerking af te bouwen.

Deze heroverweging is desondanks opvallend, omdat Amazon veel meer is dan alleen een klant van Claude. Het is een van de grootste financiers en cloudpartners van Anthropic. In april kondigde Amazon aan nog eens 5 miljard dollar in Anthropic te investeren, met de optie om tot 20 miljard dollar extra toe te voegen als bepaalde commerciële mijlpalen worden bereikt.

Dat geld kwam bovenop een eerdere investering van 8 miljard dollar. Anthropic heeft van zijn kant toegezegd om in tien jaar tijd meer dan 100 miljard dollar uit te geven aan AWS-technologieën, waaronder Amazons eigen Trainium-chips. Dus wanneer het bedrijf dat je financieel ondersteunt ook alternatieven in overweging neemt, roept dat vragen op.

Nova en OpenAI als terugvalopties

Amazon heeft nog niet veel voet aan de grond gekregen met zijn eigen modellen, of in ieder geval niet extern, waar het effect zichtbaar zou zijn. De Nova-familie kwam eind 2024 op de markt voor Amazon Bedrock, gericht op tekst-, beeld- en videotaken, en speelde volledig in op lage kosten en latency.

Anthropic heeft zich ondertussen juist gericht op alles behalve besparing. Met tools als Cowork en Claude Tag, die het AI-gebruik verbreden, en Claude Code, dat een sensatie blijft onder ontwikkelaars (om nog maar te zwijgen van het enorme API-gebruik van Claude), heeft Anthropic het AI-gebruik en de toepassingen ervan veel breder getrokken dan alleen coderen. Maatregelen in de richting van strengere gebruikslimieten en usage-based prijzen zetten klanten echter financieel flink onder druk. Vaste maandelijkse abonnementen zijn vooralsnog enorm gesubsidieerd als je de API-kosten voor dezelfde wekelijkse limieten zou gebruiken.

OpenAI is in ieder geval ook een realistischere optie voor AWS geworden. Eerder dit jaar bracht OpenAI zijn nieuwste modellen en de Codex-codeeragent naar Bedrock, na wijzigingen in zijn voorheen zeer restrictieve cloudovereenkomst met Microsoft. Hierdoor kon AWS klanten bedienen die een alternatief voor Claude zochten, zonder dat ze hun workloads uit AWS hoefden te verplaatsen.

In zekere zin democratiseerd de dekking van LLM’s bij de hyperscalers, terwijl de prijzen stijgen. Deze combinatie van factoren zal waarschijnlijk druk uitoefenen op het vermeende voordeel dat met name Anthropic en OpenAI hebben ten opzichte van hun concurrenten, of dat nu de hyperscalers zelf zijn of open-source-alternatieven. Dat voordeel was een optelsom van kwaliteit en het voordeel van de ingezetene. Laat het nu net zo zijn dat van model switchen niet heel lastig is.

Druk, geen breuk

Geld lijkt even geen beperking voor Anthropic. Het bedrijf heeft onlangs ook een voorsprong genomen op OpenAI in de race om de beursgang. Lanceringen zoals Fable 5/Mythos 5 (hoewel deze momenteel vrijwel volledig niet beschikbaar zijn) en Claude Tag voor Slack, een AI-agent die functioneert als een AI-collega, zijn duidelijk bedoeld om de waardering te verhogen door de reikwijdte van het bedrijf in diverse AI-toepassingen te demonstreren. Die positieve resultaten geven tevens reden om de prijzen te verhogen.

Of Amazon daadwerkelijk interne workloads zal verplaatsen naar OpenAI of Nova, blijft voorlopig onbekend. De gemelde evaluatie lijkt enkel voort te komen uit budgettaire overwegingen. Bovendien kan het gebruik van AI binnen grote bedrijven, met name technologisch onderlegde partijen, niet worden teruggebracht tot “Bedrijf A gebruikt LLM X”, aangezien verschillende modellen op tal van manieren door elkaar heen worden ingezet, van SaaS-integraties tot IDE’s en een mengelmoes van eigen tools met externe LLM’s.