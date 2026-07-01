Meta wil overtollige AI-rekenkracht als cloud gaan verkopen

Meta werkt aan plannen om toegang tot AI-rekenkracht en eigen modellen te verkopen, meldt Bloomberg. Hoewel de vergelijking gauw wordt gemaakt met AWS, Azure en Google Cloud, klinkt het nieuwe Meta Compute-initiatief eerder als een nieuwe optie voor AI-bedrijven bovenop CoreWeave, SpaceX, Nebius en meer.

De stap moet helpen om de enorme investeringen in de eigen infrastructuur terug te verdienen. Een van de opties zou ontwikkelaars toegang geven tot AI-modellen die op Meta’s infrastructuur draaien, vergelijkbaar met Amazon Bedrock. Meta zou dan de datacenters en chips beheren die de modellen aandrijven, waaronder de eigen Muse Spark-modellen. Daarnaast kijkt het bedrijf naar het verkopen van pure rekenkracht, een model dat zogeheten neocloud-bedrijven als CoreWeave hanteren.

Onderdeel van Meta Compute

Het initiatief valt onder Meta Compute, een intern programma gericht op het bouwen en beheren van de AI-infrastructuur. Volgens Bloomberg wordt het project geleid door infrastructuurbaas Santosh Janardhan, Daniel Gross van Meta Superintelligence Labs en Meta-president Dina Powell McCormick. Een woordvoerder van Meta wilde niet reageren; de plannen zijn nog in ontwikkeling.

Opvallend is dat Meta tot nu toe vooral een grootverbruiker van AI-capaciteit was, geen verkoper. Het bedrijf sloot eerder een contract van 14,2 miljard dollar met CoreWeave en een deal van 27 miljard dollar met het Nederlandse Nebius voor extra rekenkracht.

Druk om investeringen terug te verdienen

Meta kondigde eerder een investeringsprogramma van 600 miljard dollar tot en met 2028 aan voor datacenters. Anders dan de hyperscalers beschikt Meta niet over een public cloudomgeving waarop die investeringen kunnen meeliften.

Beleggers stellen al langer vragen over het rendement op die uitgaven, en een cloudbusiness zou de kosten kunnen verlichten. Zuckerberg gaf in mei al aan dat het verkopen van overtollige compute of een API-dienst “zeker op tafel” was, omdat externe bedrijven regelmatig vragen of ze toegang tot Meta’s infrastructuur kunnen kopen.

Desondanks domineert een andere wijziging in het kostenplaatje voor Meta. Het bedrijf begon in mei met het ontslag van 8.000 medewerkers om ruimte te maken voor nog meer AI-investeringen. Voor 2026 rekent Meta op een capex van ten minste 115 miljard dollar.