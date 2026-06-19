Kabinet: DigiD veilig na verbod overname Solvinity

Staatssecretaris Willemijn Aerdts (Economische Zaken en Klimaat) stelt dat er geen indicatie is dat het besluit gevaar oplevert voor de beschikbaarheid van DigiD. Een nieuwe aanbesteding via de Aanbestedingswet Defensie en Veiligheid is in voorbereiding.

Dat laat de staatssecretaris weten na kamervragen over het verbod op de overname van Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. Centraal staan de gevolgen voor DigiD en de weg naar een nieuwe leverancier. Volgens Aerdts is er op dit moment geen indicatie dat het verbod leidt tot gevaar voor de beschikbaarheid of stabiliteit van DigiD.

Het kabinet verbood de overname eind mei, na een negatief advies van het Bureau Toetsing Investeringen (BTI). De toets vond plaats op grond van de Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (WOZT). Kyndryl kondigde de overname van Solvinity in november 2025 aan. Solvinity beheert de infrastructuur waarop DigiD en de Berichtenbox van MijnOverheid draaien.

Contract verlengd, aanbesteding via defensiewet

Het huidige contract met Solvinity is op 6 mei 2026 verlengd en loopt uiterlijk af in augustus 2028. Logius treft nu voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding via de Aanbestedingswet Defensie en Veiligheid (ADV). Die wet biedt meer mogelijkheden dan een reguliere Europese aanbesteding om nationale veiligheidsrisico’s te beperken. Na selectie van een nieuwe contractant geldt een overdrachtsperiode van zes tot twaalf maanden. Dat maakt augustus 2026 als overstapmoment onhaalbaar.

Aerdts stelt dat de diensten van Solvinity niet uniek zijn en bij meerdere leveranciers kunnen worden afgenomen. Wel kost het voorbereiden van een aanbesteding en de bijbehorende overdracht tijd. De Tweede Kamer nam eerder een motie aan die het kabinet oproept het contract bij het aflopen in 2028 niet te verlengen als Solvinity dan nog in andere handen is. De staatssecretaris benadrukt dat een overstap geen concessies betekent op het gebied van kwaliteit of veiligheid.

Geen openbaar BTI-advies

Op de vraag of het volledige BTI-advies met de Kamer gedeeld kan worden, antwoordt Aerdts ontkennend. De onderliggende risicoanalyses bevatten vertrouwelijke bedrijfsinformatie en informatie die raakt aan de nationale veiligheid. Openbaarmaking zou de belangen schaden die de wet juist beoogt te beschermen. De Kamer is wel in de gelegenheid gesteld om via een vertrouwelijke technische briefing te worden geïnformeerd over de BTI-procedure.

Digitale autonomie is geen afzonderlijk wettelijk criterium binnen de WOZT, laat Aerdts weten. Relevante aspecten kunnen wel worden meegewogen in de bredere beoordeling van risico’s voor het publiek belang. Over de specifieke toepassing in dit geval doet het kabinet geen uitspraken.

Al direct na de aankondiging van de overname in november 2025 zette het kabinet een onderzoek in gang naar de mogelijke gevolgen voor de digitale overheid. Logius actualiseert naar aanleiding van het verbod zijn risicoprofiel. Het kabinet monitort de situatie en houdt contact met Solvinity. Solvinity heeft inmiddels laten weten in beroep te gaan tegen het overnamebesluit.

Voor burgers verandert er voorlopig niets: DigiD blijft beschikbaar zoals altijd. Logius communiceert actief via de DigiD-website over nieuwe ontwikkelingen rondom Solvinity.