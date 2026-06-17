Solvinity gaat in beroep tegen overnameverbod Kyndryl

Solvinity, het bedrijf dat DigiD beheert, stapt naar de rechter. Het hoopt het verbod op een overname door Kyndryl aan te vechten. Dit verbod werd door staatssecretaris Aerdts vorige maand opgelegd. Het bedrijf neemt de zorgen van de overheid serieus, maar wil helderheid over de juridische en feitelijke grondslag van het besluit voordat het verdere stappen zet.

Het aanvechten van het verbod is bevestigd door een woordvoerder van staatssecretaris Aerdts van Digitale Economie en Soevereiniteit na berichtgeving van NRC. Het verzoek ligt nu bij de rechter, waardoor het ministerie van Economische Zaken zich er inhoudelijk niet verder over uitlaat.

Het verbod werd eind mei uitgesproken. Aerdts baseerde haar beslissing op een negatief advies van het Bureau Toetsing Investeringen (BTI), de toezichthouder die investeringen, fusies en overnames toetst op nationale veiligheidsrisico’s. “Het is een besluit dat ik niet lichtzinnig heb genomen, want ingrijpen in de markt is een zwaar middel”, aldus Aerdts. De staatssecretaris stelde dat de risico’s niet weg te nemen waren en het publieke belang niet gegarandeerd kon worden. We schreven eerder uitgebreid over het verbod en de aanleiding ervan.

Nationale veiligheid als grondslag

De concurrentiewaakhond ACM had de deal al wel goedgekeurd. Maar de gevoeligheid van de deal draait niet om de concurrentiepositie maar de rol die Solvinity speelt. Het oorspronkelijk Nederlandse bedrijf, inmiddels in Britse handen, levert de infrastructuur voor DigiD en MijnOverheid. Na een overname door Kyndryl zou Amerikaanse wetgeving zoals de CLOUD Act van toepassing kunnen worden, waardoor Washington in bepaalde gevallen toegang tot DigiD-data zou kunnen eisen of de dienstverlening zou kunnen beïnvloeden. Een meerderheid in de Tweede Kamer verzette zich tegen de deal.

Kyndryl liet na het verbod weten “uiterst teleurgesteld” te zijn en sprak van een gepolitiseerd proces dat de voordelen van de transactie voor klanten en Nederlandse burgers zou hebben overschaduwd. De overname zou minstens 100 miljoen euro hebben bedragen.

Rechtbank Rotterdam als volgende stap

Solvinity zegt de zorgen van de overheid serieus te nemen, maar heeft helderheid nodig over de feitelijke en juridische grondslag om weloverwogen vervolgstappen te kunnen zetten. Juridisch gezien kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank Rotterdam, met daarna hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, aldus ICTRecht. Of ook Kyndryl zelf juridische stappen onderneemt, is nog niet bekend.