AlpSemi haalt 17 miljoen op voor datacenter power switches

Het Franse AlpSemi heeft een financieringsronde van 17 miljoen euro afgesloten. Investeerders Yotta Capital, SE Ventures, Navitas Semiconductor en Cycle Group steunen de industrialisatie van solid-state circuit breaker (SSCB) power switches in gebouwen en 800V DC AI-datacenters.

Solid-state circuit breakers vervangen traditionele elektromechanische systemen door halfgeleidertechnologie met digitale aansturing. Dat maakt realtime beveiliging en betere energie-efficiëntie mogelijk.

AS800 voor residentiële en commerciële toepassingen

“Deze financiering stelt AlpSemi in staat om uit te groeien tot een toonaangevende wereldwijde industriële speler in de vermogenselektronica,” zegt CEO Frédéric Dupont. “Onze ambitie is duidelijk: de ontwikkeling van halfgeleiders versnellen, wat nodig is voor de grootschalige inzet van solid-state circuit breakers.”

AlpSemi’s eerste product is de AS800, een vermogenshalfgeleider voor miniature circuit breakers op 110V en 230V. Het component biedt hoge vermogensdichtheid en maakt integratie van gedistribueerde energiebronnen mogelijk. SE Ventures, het venturefonds van Schneider Electric, investeerde mede omdat brede uitrol van SSCB’s volgens het bedrijf essentieel is voor volledige digitalisering van elektrische distributie.

De AS800 is het eerste product in een bredere roadmap. AlpSemi richt zich ook op 800V DC-architecturen voor AI-datacenters. Navitas Semiconductor investeert als zowel financier als strategische partner en werkt zelf aan GaN- en SiC-oplossingen voor de 800V DC-standaard in AI-serverinfrastructuur.

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