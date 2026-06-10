Supermicro trekt 7 miljard uit voor uitbreiding AI-serverproductie

Supermicro wil via een omvangrijke kapitaalronde 7 miljard dollar ophalen om de groeiende vraag naar AI-infrastructuur bij te benen. De serverleverancier zegt daarmee onder meer de inkoop van cruciale componenten te financieren voor een orderportefeuille die inmiddels is opgelopen tot ongeveer 39 miljard dollar.

De vraag naar AI-servers blijft wereldwijd toenemen nu hyperscalers, cloudproviders en grote ondernemingen fors investeren in nieuwe datacentercapaciteit voor generatieve AI-toepassingen. Supermicro behoort volgens Reuters tot de bedrijven die direct profiteren van die ontwikkeling. Het concern levert systemen die zijn uitgerust met de nieuwste AI-processoren van onder meer Nvidia en AMD.

Om de benodigde hardware tijdig te kunnen leveren, kiest het bedrijf voor een combinatie van aandelenuitgiftes en andere aan aandelen gekoppelde financieringsvormen. Een belangrijk deel van de opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van componenten en het ondersteunen van de verdere productiecapaciteit.

Meerdere financieringsconstructies

De kapitaaloperatie bestaat uit verschillende onderdelen. Supermicro verkoopt voor miljarden dollars aan depositary shares en gewone aandelen aan een consortium van financiële partijen. Daarnaast wil het bedrijf vanaf het derde kwartaal nog eens tot 2 miljard dollar ophalen via een zogenoemde at-the-market-uitgifte, waarbij aandelen geleidelijk op de beurs worden verkocht.

Beleggers reageerden aanvankelijk terughoudend op het nieuws. In de handel na sluiting van de beurs verloor het aandeel enkele procenten. Dergelijke reacties zijn gebruikelijk wanneer bestaande aandeelhouders rekening moeten houden met verwatering van hun belang door nieuwe aandelenuitgiftes.

AI-vraag blijft investeringen aanjagen

De stap van Supermicro past in een bredere trend waarbij leveranciers van AI-infrastructuur grote bedragen aantrekken om de explosieve vraag naar rekenkracht te ondersteunen. Dat geldt niet alleen voor hardwareproducenten, maar ook voor technologiebedrijven die nieuwe AI-datacenters bouwen of uitbreiden.

Volgens Supermicro vertegenwoordigen de openstaande bestellingen voor AI-servers inmiddels een waarde van ongeveer 39 miljard dollar, verdeeld over meer dan twintig klanten. Dat onderstreept hoe sterk de markt voor AI-infrastructuur zich blijft ontwikkelen.

Een deel van de opbrengst kan daarnaast worden ingezet voor het aflossen van schulden, extra werkkapitaal en investeringen in verdere groei. Daarmee creëert het bedrijf niet alleen ruimte om bestaande orders uit te voeren, maar ook om zich voor te bereiden op een verdere toename van de vraag naar AI-systemen.