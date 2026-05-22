Frans AI-consortium mikt op miljarden uit Europees datacenterfonds

Een Frans samenwerkingsverband van technologie-, telecom- en infrastructuurbedrijven wil Europese steun binnenhalen voor een grootschalig AI-datacenterproject in Frankrijk. Het initiatief, dat naar verwachting ongeveer 10 miljard euro kost, moet een belangrijke bijdrage leveren aan de Europese ambitie om minder afhankelijk te worden van Amerikaanse en Chinese AI-infrastructuur.

Het consortium opereert onder de naam AION en bestaat uit onder meer Capgemini, Orange, Iliad-dochter Scaleway, investeerder Ardian en energieconcern EDF. Reuters meldt dat de groep financiering wil aanvragen uit het nieuwe Europese AI-infrastructuurfonds van 20 miljard euro dat de Europese Commissie eind vorig jaar aankondigde.

Volgens Benoît Gaillochet, verantwoordelijk voor infrastructuurinvesteringen bij Ardian, kan het Franse project op zichzelf al goed zijn voor ongeveer de helft van het totale Europese fonds. De financiering moet uiteindelijk uit meerdere bronnen komen, waaronder private investeerders, bankleningen en Europese subsidies.

Europese AI-gigafactory

Het project sluit aan op de groeiende Europese focus op digitale soevereiniteit. Brussel probeert de afhankelijkheid van Amerikaanse hyperscalers en Chinese cloudbedrijven terug te dringen door meer eigen AI-capaciteit op te bouwen. Binnen Europese beleidskringen worden dergelijke grootschalige infrastructuurprojecten steeds vaker omschreven als AI-gigafactories.

Daarbij gaat het niet alleen om de ontwikkeling van AI-modellen, maar vooral ook om toegang tot voldoende rekenkracht, energie en datacenterinfrastructuur. Europese landen proberen op dat vlak een inhaalslag te maken nu AI-training en inferencing steeds grotere hoeveelheden stroom en gespecialiseerde hardware vereisen.

Scaleway-topman Damien Lucas schetst ambitieuze plannen voor het project. Het uiteindelijke doel is een datacenteromgeving met een totale capaciteit van één gigawatt. Daarmee zou de beschikbare Franse datacentercapaciteit ongeveer verdubbelen. De eerste bouwfase zou volgens hem waarschijnlijk rond de 100 megawatt uitkomen.

Dat soort vermogens zijn nodig om de groeiende vraag naar AI-training en inferencing op te vangen. Europese landen proberen daarbij terrein terug te winnen op hyperscalers en AI-aanbieders uit de Verenigde Staten en China, die de afgelopen jaren miljarden investeerden in nieuwe AI-datacenters.

EDF helpt met stroomaansluitingen

Een belangrijk knelpunt voor nieuwe AI-datacenters blijft de beschikbaarheid van energie en netcapaciteit. EDF probeert dat proces te versnellen door voormalige industriële locaties beschikbaar te stellen die al direct op het hoogspanningsnet zijn aangesloten. Daardoor kunnen nieuwe datacenterlocaties sneller operationeel worden.

De plannen illustreren hoe AI-infrastructuur steeds nadrukkelijker onderdeel wordt van Europees industriebeleid. Niet alleen software en modellen, maar ook fysieke capaciteit voor rekenkracht en energievoorziening gelden inmiddels als strategische assets in de internationale AI-race.