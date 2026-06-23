Oracle schrapte dit jaar 21.000 banen

Oracle heeft in de afgelopen twaalf maanden wereldwijd 21.000 banen geschrapt. Dat staat in het jaarverslag van de techreus. Als directe oorzaak voor de inkrimping noemt Oracle de inzet van AI in zijn bedrijfsprocessen. Naast het verlies van mankracht had deze strategische keuze sterke financiële gevolgen. De reorganisatiekosten liepen namelijk op tot 1,8 miljard dollar, ruim vijf keer meer dan het jaar ervoor.

Per 31 mei telde Oracle nog circa 141.000 fulltime werknemers, tegenover ongeveer 162.000 een jaar eerder. De inkrimping komt neer op zo’n 13 procent van het personeelsbestand. De inzet van AI heeft geresulteerd in en zal blijven resulteren in een inkrimping, stelt het bedrijf in het jaarverslag.

Kostbare weddenschap op AI

Dat de verloren banen een AI-dimensie kennen, is duidelijk. Desondanks lijkt het doel eerder te zijn om geld vrij te maken voor de uitbouw van AI-infrastructuur dan dat AI al het werk kan overnemen van talloze Oracle-medewerkers. Eerder schreven we al dat investeringsbank TD Cowen een ontslagronde van circa 30.000 medewerkers had voorzien. Oracle had in februari al schulden van 58 miljard dollar opgebouwd. De daadwerkelijke inkrimping bleef daar iets onder, maar de richting was al duidelijk.

Om die AI-ambities te financieren, kondigde Oracle eerder dit jaar aan minstens 50 miljard dollar te willen ophalen voor extra datacentercapaciteit. Klanten als OpenAI en Meta hebben dit nodig voor hun AI-workloads, van training tot inferencing. Ondertussen profiteren vooral Nvidia, de makers van computergeheugen en energiebedrijven van de massale uitbouw.

Breder patroon in de techsector

Oracle is overigens verre van de enige partij die (tien)duizenden banen schrapt. In de afgelopen twaalf maanden verloren meer dan honderdduizend techmedewerkers wereldwijd hun baan, aldus schattingen van arbeidsmarktonderzoekers. Amazon kondigt een vergelijkbare inkrimping als die van Oracle aan, waar 30.000 banen verdwenen, terwijl het tegelijk 200 miljard dollar in AI-investeringen pompt.

Oracle zelf erkent de risico’s van de reorganisatie. Het bedrijf waarschuwt dat de ingreep kan leiden tot een tekort aan gekwalificeerd personeel in bepaalde functies. Aan de BBC liet het weten dat het zal blijven overwegen hoe het haar middelen zal verdelen om de beste cloud- en AI-producten te leveren.