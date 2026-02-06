“Oracle overweegt drastische stappen om AI-uitgaven te financieren”

De investeringen in AI komen Oracle mogelijk duur te staan. Investeringsbank TD Cowen stelt dat het bedrijf kosten hoopt te reduceren om de ambitieuze bouw van AI-infrastructuur te financieren. Daarvoor zijn al schulden van 58 miljard dollar in twee maanden tijd opgebouwd. Een ontslagronde van 30.000 werknemers is mogelijk, terwijl zelfs een afsplitsing van Oracle Health, voorheen Cerner, overwogen wordt.

Sinds september is Oracle de helft van haar beurswaarde kwijt, dat momenteel net onder de 400 miljard dollar zit. Bovenop andere negativiteit rondom AI heeft het bedrijf flink de financiële wind tegen. In een persbericht liet het weten dat de vermeende ruzie tussen Nvidia en OpenAI “nul impact” heeft op de verstandhouding tussen Oracle en OpenAI, en zegt het “zeer zelfverzekerd” te zijn in de vaardigheid van het bedrijf van CEO Sam Altman om zich aan de afspraken te houden.

Volgens zakenbank TD Cowen zou Oracle door de ontslagen 8 tot 10 miljard dollar aan geld kunnen vrijmaken. Ook overweegt het bedrijf de verkoop van Oracle Health, bestaande uit Cerner. Dat bedrijf werd door Oracle gekocht in 2022 voor 28,3 miljard dollar. De vraag is of de financiële basis daarmee gelegd is voor de investeringen die Oracle van plan is te doen. TD Cowen schat in dat het om zo’n 156 miljard dollar gaat.

Hogere kosten

Verschillende Amerikaanse banken zouden zich terug hebben getrokken uit de financiering van datacenterprojecten die aan Oracle gelinkt zijn. “Zowel aandeelhouders als schuldeisers stellen vragen over Oracle’s vermogen om deze uitbouw te financieren”, stelt het rapport van TD Cowen. Aziatische banken zouden voor hogere tarieven bereid zijn geweest om het geld uit te lenen voor de Oracle-plannen.

De hogere kosten hebben echter alsnog deals stilgelegd. “Meerdere datacenter-leases van Oracle die in onderhandeling waren met private operators konden geen financiering veiligstellen, waardoor Oracle de datacenter-capaciteit niet via een lease kon verkrijgen”, aldus het rapport. Zonder financiering kunnen private datacenter-operators de faciliteiten die Oracle nodig heeft niet bouwen, wat een bottleneck creëert in de uitrol van de AI-infrastructuur van het bedrijf.

Druk op klanten

TD Cowen merkt verder op dat ook de klanten van Oracle al de gevolgen kunnen zien van de besparingen. Zo vereist het bedrijf tegenwoordig een aanbetaling van 40 procent voor nieuwe klanten en overweegt het een Bring Your Own Chip (BYOC)-beleid om de hardware-kosten naar de eindgebruiker te verplaatsen. Het zijn drastische stappen om de financiën op korte termijn rond te krijgen.

Mocht Oracle werkelijk een grote ontslagronde plannen, dan zou dit de toewijding aan AI alleen maar versterken. Indien de overname van Cerner feitelijk wordt teruggedraaid (met waarschijnlijk een lager prijskaartje dan wat Oracle zelf betaalde), dan beschadigt dat de wendbaarheid van het bedrijf om nog andere disciplines te vinden waar het omzet uit genereert. De kans bestaat dat de gok op AI Oracle dus fundamenteel zal veranderen, wat alleen de moeite waard zal zijn als de technologie werkelijk haar beloftes inlost.

Lees ook: Oracle wil 50 miljard ophalen voor extra datacentercapaciteit