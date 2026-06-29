Oracle belooft meer betrokkenheid van de MySQL-community

Oracle heeft een nieuwe governance-structuur voor MySQL aangekondigd. Onder meer een technische stuurgroep en meer ruimte voor maintainers worden gesuggereerd. De aankondiging van deze “volgende fase” MySQL-betrokkenheid komt na maandenlange druk vanuit de MySQL-gemeenschap . De OurSQL Foundation, opgericht om de problemen van gebruikers onder de aandacht te brengen, zegt echter dat Oracle nog geen bindende toezeggingen heeft gedaan over wie daadwerkelijk de toekomst van de database in handen heeft.

Er bestond al bezorgdheid over het bestuur van MySQL toen Oracle vorig jaar besloot een groot deel van het kernteam van MySQL te ontslaan, zoals destijds door The Register werd beschreven. Dit leidde uiteindelijk tot de oprichting van de OurSQL Foundation in mei van dit jaar, een onafhankelijke organisatie die de belangen van MySQL-gebruikers en -ontwikkelaars behartigt, gesteund door organisaties als Percona, PlanetScale, PingCAP en Alibaba.

De veranderingen in het MySQL-bestuursmodel omvatten nieuwe rollen voor bijdragers, openbare discussies over de roadmap, Contributor Summits, samenwerking via GitHub en Early Access-releases. Ervaren bijdragers kunnen de verantwoordelijkheden van een “committer” op zich nemen en zo helpen bij het beoordelen van wijzigingen en het handhaven van de kwaliteit van de code.

Grote cloudspelers zijn vertegenwoordigd, maar Microsoft ontbreekt

De eerste technische stuurgroep zal bestaan uit AWS, Google Cloud en Oracle, met aanvullende vertegenwoordiging door nog nader te noemen MySQL-gebruikers. Een opvallende afwezige is Microsoft, dat Azure Database for MySQL aanbiedt als DBaaS-oplossing. Waarom het bedrijf niet tot de oprichters behoort, is onduidelijk.

“Sterker bestuur biedt de MySQL-gemeenschap duidelijkere manieren om deel te nemen en innovatie te versnellen, terwijl de kwaliteit, beveiliging en compatibiliteit die gebruikers verwachten, behouden blijven”, aldus Jason Wilcox, senior vicepresident Data and AI Platform Services bij Oracle Cloud Infrastructure.

Community vindt beloften ontoereikend

Peter Zaitsev, medeoprichter van Percona en medeoprichter van de OurSQL Foundation, verwelkomde de verandering in toon van Oracle, maar wees erop dat de aankondigingen geen bindende toezeggingen inhouden. “De afgelopen negen maanden heeft Oracle de wens getoond om meer openheid te tonen jegens de gemeenschap wat betreft het delen van informatie en het betrekken van de bredere gemeenschap bij het besluitvormingsproces. Dat is allemaal geweldig.”

Niettemin merkt hij op dat de manier waarop Oracle de gemeenschap in een “adviserende” rol plaatst, “niet echt een vorm van gemeenschapsbetrokkenheid is zoals bij PostgreSQL, waar de community daadwerkelijk in staat is om een koers uit te stippelen voor gebruikers.” Zonder bindende afspraken maakt Zaitsev zich zorgen dat mogelijke voorstellen om de database te wijzigen niet door Oracle zullen worden geaccepteerd wanneer dit niet in hun strategisch of commercieel belang is.

Zoals we in februari meldden, heeft de stagnatie van MySQL PostgreSQL de kans gegeven om terrein te winnen, met name dankzij de pgvector-uitbreiding die geschikt is voor AI-workloads. Er zullen in alle lagen van de tech-stack verrassende winnaars en verliezers blijven opduiken als gevolg van de door AI veroorzaakte verschuivingen van de afgelopen jaren. Er is geen reden om aan te nemen dat databases hierop een uitzondering vormen.