MySQL-community richt onafhankelijke stichting op

Een groep bedrijven en ontwikkelaars uit het MySQL-ecosysteem heeft de OurSQL Foundation opgericht. De nieuwe organisatie wil de toekomst van de open source-database beter afstemmen met de community en tegelijkertijd nauwer samenwerken met Oracle, de eigenaar van MySQL.

De initiatiefnemers stellen dat gebruikers en ontwikkelaars van MySQL behoefte hebben aan meer transparantie rond de ontwikkeling van het platform. Volgens hen is er momenteel te weinig zicht op de technische roadmap en de keuzes die Oracle maakt bij nieuwe functionaliteit en releases. De stichting moet dienen als centraal aanspreekpunt voor feedback, kennisdeling en samenwerking binnen het bredere MySQL-ecosysteem.

Zorgen over positie van MySQL

Aanleiding voor het initiatief zijn zorgen over de afnemende populariteit van MySQL ten opzichte van alternatieven als PostgreSQL. Vooral onder ontwikkelaars en cloud-native projecten wint PostgreSQL de laatste jaren terrein. De oprichters van de stichting vrezen dat MySQL zonder sterkere betrokkenheid van de community verder marktaandeel kan verliezen.

The Register meldt dat de initiatiefnemers Oracle al eerder dit jaar hebben uitgenodigd om deel te nemen aan plannen voor een onafhankelijke stichting rond MySQL. Daarbij benadrukken zij dat het initiatief niet bedoeld is als oppositie tegen Oracle, maar juist als een poging om de samenwerking tussen leverancier en community te verbeteren.

Volgens Percona-medeoprichter Peter Zaitsev lijken er signalen te zijn dat Oracle zich de laatste tijd opener opstelt richting externe ontwikkelaars en partners. Verschillende leden van de stichting zouden inmiddels actief met Oracle samenwerken aan codebijdragen en technische discussies.

De stichting wil een neutrale rol spelen binnen het ecosysteem en partijen samenbrengen die MySQL gebruiken, ondersteunen of verder ontwikkelen. Daarbij gaat het niet alleen om ontwikkelaars, maar ook om cloudproviders, consultants en leveranciers van database-oplossingen.

Onder de betrokken organisaties bevinden zich onder meer Percona, PlanetScale, PingCAP, VillageSQL en Alibaba. Ook onafhankelijke MySQL-specialisten maken deel uit van het bestuur van de stichting.

Oracle nam MySQL in 2009 over via de acquisitie van Sun Microsystems. Sindsdien bestaat geregeld discussie binnen de open source-gemeenschap over de mate waarin de database nog volgens open ontwikkelprincipes wordt beheerd. Critici wijzen erop dat een groot deel van de ontwikkeling achter gesloten deuren plaatsvindt en pas later openbaar wordt gemaakt.

Oracle wil relatie met community verbeteren

Oracle liet eerder dit jaar weten dat MySQL een belangrijk onderdeel blijft van zijn datastrategie. Daarbij beloofde het bedrijf nieuwe mogelijkheden voor onder meer vector search, een functionaliteit die relevant is voor AI-toepassingen en semantische zoektechnologie.

Met de oprichting van de OurSQL Foundation hopen de betrokken partijen dat MySQL weer zichtbaarder wordt als open source-project met een actieve gemeenschap eromheen. Tegelijkertijd willen zij voorkomen dat het platform verder terrein verliest aan concurrerende databases die een opener ontwikkelmodel hanteren.