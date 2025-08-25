DNB beboet Bunq 2,6 miljoen wegens gebrekkige antiwitwascontroles

Internetbank Bunq moet 2,6 miljoen euro boete betalen wegens ontoereikende witwascontroles tussen januari 2021 en mei 2022.

De kern van het probleem ligt volgens de toezichthouder bij vier klanten die verdachte transacties uitvoerden. Hoewel Bunq deze verdachte klanten wel meldde bij de Financial Intelligence Unit (FIU), slaagde de bank er ook niet in om alle bijbehorende verdachte transacties door te geven. DNB oordeelde dat de controles onvoldoende effectief waren om misbruik van bankrekeningen voor witwaspraktijken te voorkomen.

Nederlandse banken onder vuur

Bunq staat niet alleen in het krijgen van witwasboetes. Vrijwel alle Nederlandse banken kregen de afgelopen jaren te maken met tekortkomingen bij het voorkomen van witwassen. ING Nederland betaalde in 2018 een schikking van 775 miljoen euro aan het Openbaar Ministerie. ABN Amro volgde in 2021 met een schikking van 480 miljoen euro.

Rabobank weigerde een schikking te treffen en moet mogelijk voor de rechter verschijnen. Ook ASN Bank en Triodos Bank kregen waarschuwingen van DNB om hun witwascontroles te verbeteren.

Bunq’s verdediging

Bunq verdedigt zich door te wijzen op het serieus nemen van de poortwachterfunctie in het financiÃ«le systeem. “Daarom maken we gebruik van de meest geavanceerde technologieÃ«n en voeren we continu verbeteringen door”, aldus een woordvoerder. De bank heeft aangekondigd de boete te willen aanvechten bij de rechter.

Dit is niet de eerste keer dat Bunq botst met DNB. Enkele jaren geleden ontstond er al onenigheid toen de internetbank klanten wilde screenen met AI en data-analyses. DNB keurde dit af, waarna Bunq naar de rechter stapte. De uitspraak gaf DNB gelijk dat antiwitwasregels waren overtreden, maar verbood niet het gebruik van AI voor screening.

Discriminatie door overmatige controles

Vorig jaar erkende minister Heinen van FinanciÃ«n dat de strenge antiwitwaswet soms doorschiet. Banken begonnen discriminerend te werk te gaan om nieuwe boetes te voorkomen, wat bepaalde groepen klanten extra lastig maakte bij het openen van bankrekeningen of overmaken van geld. ING bood hiervoor onlangs excuus aan en kondigde hervormingen aan.

