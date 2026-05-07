EU verzwakt AI-regels en krijgt verwijten van knieval voor Big Tech

De Europese Unie heeft een voorlopig akkoord bereikt over aanpassingen aan de AI Act, de omvangrijke Europese wetgeving rond kunstmatige intelligentie. Lidstaten en onderhandelaars van het Europees Parlement besloten onder meer om delen van de regelgeving later van kracht te laten worden en bepaalde sectoren uit te zonderen. Critici zien daarin een duidelijke concessie aan de macht van grote technologiebedrijven.

De afspraken kwamen volgens Reuters tot stand na langdurige onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de EU-landen en het Europees Parlement. De wijzigingen moeten nog formeel worden goedgekeurd voordat ze definitief worden ingevoerd.

Een belangrijk onderdeel van het compromis is het uitstel van regels voor zogenoemde hoog-risico AI-systemen. Het gaat daarbij onder meer om toepassingen op het gebied van biometrische identificatie, kritieke infrastructuur en opsporing. Waar deze verplichtingen oorspronkelijk al dit jaar zouden gelden, verschuift de invoering nu naar eind 2027.

Daarnaast krijgen fabrikanten van machines meer ruimte. Apparatuur die al onder bestaande sectorspecifieke regelgeving valt, wordt buiten het bereik van de AI Act gehouden. Daarmee probeert de Europese Commissie tegemoet te komen aan bedrijven die waarschuwden voor dubbele regelgeving en extra administratieve lasten.

De versoepelingen passen binnen een bredere strategie van Brussel om digitale regelgeving eenvoudiger en praktischer te maken. Europese bedrijven klaagden de afgelopen jaren steeds vaker dat nieuwe wetgeving innovatie belemmert en concurrentie met Amerikaanse en Aziatische spelers moeilijker maakt.

Nieuwe regels tegen schadelijke AI-content

Tegelijkertijd scherpt de EU bepaalde onderdelen van de AI-regels juist verder aan. Zo komt er een verbod op AI-toepassingen die zonder toestemming seksueel expliciete beelden van personen genereren. De maatregel volgt op recente ophef rond deepfakes en AI-gegenereerde beelden die via sociale platformen werden verspreid.

Ook wordt het verplicht om door AI gemaakte content van een zichtbaar watermerk of herkenning te voorzien. Die verplichting moet vanaf december dit jaar ingaan.

Volgens Nederlandse Europarlementariër Kim van Sparrentak is de nieuwe maatregel tegen expliciete deepfakes vooral bedoeld om vrouwen en minderjarigen beter te beschermen tegen misbruik van generatieve AI-technologie.

Ondanks de versoepelingen blijft de AI Act internationaal gezien een van de strengste regelgevingen voor kunstmatige intelligentie. De wet werd oorspronkelijk opgesteld vanuit zorgen over de impact van AI op privacy, veiligheid, arbeidsmarkt en cyberbeveiliging.