Politie-invallen bij SoftwareOne op meerdere Europese kantoren

Het Zwitserse SoftwareOne kreeg deze week te maken met politie-invallen in meerdere Europese landen. Vijf huidige of voormalige werknemers worden verdacht van handelen met voorkennis. Het bedrijf zelf wordt nergens van beschuldigd en werkt volledig mee aan het onderzoek.

Kantoren en woningen in Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk zijn doorzocht als onderdeel van een onderzoek naar de handelspraktijken van vijf niet-uitvoerende medewerkers. Stans is de hoofdkantoorlocatie van SoftwareOne in Zwitserland. De Zwitserse aanklagers melden dat alle vijf verdachten “senior posities” bekleedden tijdens de onderzochte periode.

Aanklagers stellen dat de vijf verdachten in 2024 elk grote aandelenpakketten van SoftwareOne verkochten voordat het bedrijf twee persberichten publiceerde die de aandelenkoers negatief beïnvloedden. Volgens het Zwitserse openbaar ministerie zouden de verdachten vertrouwelijke informatie uit de persberichten hebben misbruikt. Hierdoor vermeden zij financiële verliezen tot 2,49 miljoen Zwitserse frank, omgerekend ruim 3,1 miljoen dollar.

SoftwareOne niet beschuldigd

SoftwareOne heeft een verklaring uitgegeven over de situatie. “Op dinsdag 2 december 2025 zijn huiszoekingen uitgevoerd bij de kantoren van SoftwareOne in Stans, Zwitserland en Leipzig, Duitsland. Deze maatregelen houden verband met onderzoeken naar vijf niet-uitvoerende huidige of voormalige werknemers wegens mogelijke schendingen van insiderinformatie. De onschuldpresumptie geldt.” Het bedrijf benadrukt dat het zelf niet van enig wangedrag wordt beschuldigd en volledig meewerkt met de autoriteiten.

SoftwareOne heeft de afgelopen 18 maanden een daling in verkoop gezien, meldt IT Europa. Toch is er recent goed nieuws: de overname van Crayon is afgerond en de integratie van de verkoopcijfers heeft het bedrijf teruggebracht naar algemene omzetgroei. De MSP blijft zich richten op clouddiensten en softwarelicenties voor zakelijke klanten.