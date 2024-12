SoftwareOne’s overname van Crayon Group: een nieuwe softwaregigant?

SoftwareOne bevestigt dat het in gesprek is om Crayon Group over te nemen. Dat is een mogelijke deal die het bereik van beide softwarebedrijven in Europa aanzienlijk zou vergroten.

Hoewel de gesprekken in een gevorderd stadium zijn, is er geen garantie dat ze tot een transactie zullen leiden. Dat verklaart SoftwareOne volgens een bericht van Bloomberg.

Het Zwitserse SoftwareOne, gevestigd in Stans, onderzoekt al meer dan een jaar strategische overnamemogelijkheden. Het bedrijf was eerder in gesprek om zichzelf te verkopen en van de beurs te halen. Maar een bod van 2,98 miljard Zwitserse frank door Bain Capital strandde in januari. De toenmalige raad van bestuur wees het af.

Dit leidde tot onvrede onder de oprichters-aandeelhouders. Die verving daarom de leiding. Sindsdien voert het bedrijf gesprekken met verschillende partijen, waaronder private-equityfirma Apax Partners. Die overweegt SoftwareOne en Crayon samen te voegen. En het geheel daarna van de beurs te halen.

Crayon Group Holding, gevestigd in Oslo, Noorwegen, is voornamelijk actief in Scandinavië en distribueert licenties voor onder andere Amazon Web Services, Microsoft Corp. en Google Cloud. SoftwareOne, een van de grootste wederverkopers van Microsoft-licenties, heeft een jaarlijkse omzet van ongeveer 1 miljard Zwitserse frank. Dit terwijl Crayon naar verwachting dit jaar een omzet van 7,2 miljard Noorse kronen (648 miljoen dollar) zal behalen.

Crayon van de beurs?

Volgens ingewijden bereidt SoftwareOne zich voor om Crayon van de beurs te halen en een combinatie van de twee bedrijven aan te kondigen. Dit zou mogelijk nog deze maand bekendgemaakt kunnen worden.

SoftwareOne is van plan om voornamelijk of volledig in aandelen te betalen. De aandelen van Crayon stegen met 8,4% in Oslo en bereikten het hoogste niveau sinds augustus 2022, waarmee het bedrijf werd gewaardeerd op ongeveer 1,1 miljard dollar. Tegelijkertijd daalden de aandelen van SoftwareOne met 17% in Zürich, wat de marktwaarde terugbracht tot 970 miljoen Zwitserse frank (1,1 miljard dollar).

Sterkere marktpositie

Het gefuseerde bedrijf zou de positie van beide spelers in Europa versterken en op termijn mogelijk door een private-equityfirma van de beurs gehaald kunnen worden. In oktober waarschuwde Raphael Erb, de nieuwe CEO van SoftwareOne, echter voor uitdagingen door wijzigingen bij Microsoft, waaronder een verlaging van bepaalde verkopersincentives.

Hoewel de gesprekken zich in een gevorderd stadium bevinden, blijft het mogelijk dat ze worden vertraagd of niet doorgaan.