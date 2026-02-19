Rechtbank wijst NetApp-zaak tegen voormalig CTO af

NetApp heeft een tegenslag geleden in de zaak tegen voormalig CTO Jonsi Stefánsson. Een rechtbank in de Amerikaanse staat Florida heeft de klacht afgewezen vanwege jurisdictiekwesties. NetApp gaat in hoger beroep en onderneemt extra stappen.

De kwestie begon in 2017 toen NetApp het IJslandse bedrijf Greenqloud overnam. Stefánsson trad als CEO van Greenqloud in dienst bij NetApp, maar vertrok in juni 2025 met vijf collega’s om Red Stapler op te richten. Slechts vier maanden later werd deze startup overgenomen door NetApp-concurrent VAST Data. Stefánsson werd vervolgens bij VAST Data General Manager for Cloud en werkte aan software die concurreert met NetApp ONTAP.

Twee arbeidscontracten, één geschil

De rechtbank constateert dat er twee arbeidsovereenkomsten waren tussen Stefánsson en NetApp, ondertekend rond dezelfde tijd. Bij zijn aantreden in 2017 woonde Stefánsson in IJsland, waar geen non-concurrentiebeding geldt. Hij tekende een arbeidsovereenkomst en een PIIA (Proprietary Information, Inventions, and Non-Solicitation Agreement). De PIIA verplichtte Stefánsson om uitvindingen tijdens zijn dienstverband aan NetApp toe te wijzen en om zes maanden na zijn vertrek nieuwe uitvindingen te melden. Ook mocht hij geen vertrouwelijke informatie gebruiken en geen NetApp-medewerkers of zakenpartners benaderen.

In januari 2023 verhuisde Stefánsson naar Orlando, Florida, op een driejarig visum. Hij werd toen NetApp SVP en de arbeidsovereenkomst werd beëindigd. Later verhuisde hij terug naar IJsland, maar keerde terug naar Florida om zijn spullen in te pakken en zijn huis te verkopen. NetApp klaagde hem toen aan op basis van de PIIA.

Jurisdictietwist centraal

Het geschil draaide om de vraag welke rechtbank bevoegd was. De advocaten van Stefánsson stelden dat IJsland de juiste jurisdictie had. Het arbeidscontract specificeerde namelijk dat juridische kwesties in een IJslandse rechtbank behandeld moesten worden. De PIIA was volgens hen effectief onderdeel van dat contract, waardoor IJsland de overkoepelende jurisdictie had.

NetApp stelde op zijn beurt dat Florida de juiste locatie was. Stefánsson werkte in Florida en kreeg daar persoonlijk juridische documenten toegediend terwijl hij vrijwillig aanwezig was. Het juridische team van NetApp stelde ook dat de forumkeuze in het arbeidscontract niet van toepassing was, omdat het bedrijf Stefánsson alleen onder de PIIA aanklaagde.

Rechter Julie Sneed uit Florida was het niet eens met NetApp’s interpretatie. Ze stelde dat NetApp niet had aangetoond dat dit het uitzonderlijke geval was waarin publieke belangen het afdwingen van de forumkeuze overweldigend afwezen. Ze kende het verzoek tot afwijzing van Stefánsson toe, maar zonder vooroordeel. Dat betekent dat NetApp de zaak opnieuw kan indienen.

NetApp stelt dat de rechtbank in Florida de zaak uitsluitend op locatie-argumenten heeft afgewezen, zonder de inhoudelijke gronden te behandelen. Het bedrijf is al in hoger beroep gegaan en voert daarnaast aparte juridische stappen in IJsland.

