CPO Logius ontslagen via Trouw na rel rond DigiD-beheerder Solvinity

Pieter van Oordt, Chief Product Officer (CPO) van Logius, heeft via LinkedIn bekendgemaakt dat hij ontslagen is. Het ontslag werd via dagblad Trouw gecommuniceerd, nadat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de krant zou hebben gevraagd het artikel aan te passen. Van Oordt beschuldigt algemeen directeur Bert Voorbraak van meerdere onregelmatigheden rondom de Solvinity-overname.

Volgens Van Oordt informeerde dagblad Trouw hem gisteren over zijn ontslag, in een artikel dat op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werd aangepast. Trouw voegde zelf onderaan het stuk toe: “Aanvulling: dit artikel is in de plaats gekomen van een eerder onvolledig verhaal. Daarin ontbrak een reactie van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat over het contract gaat. Dat is in deze versie aangepast.”

Van Oordt stelt dat Voorbraak hem bewust “voor de bus heeft gegooid” om aandacht af te leiden van DigiD en MijnOverheid. Tevens beweert hij dat Voorbraak al sinds maart 2025 op de hoogte was van de overname van Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl en dat hij de teksten achter de Kamerbrieven schreef. Logius had de Tweede Kamer, de staatssecretaris en het kabinet daarmee onjuist en onvolledig geïnformeerd, aldus Van Oordt.

Omdat de deadline voor het annuleren van het contract met Solvinity op 6 mei is, hebben belanghebbenden er baat bij de zaak uit te stellen tot dat moment. Na 6 mei zou een brief volgen van Bert Voorbraak. Van Oordt stipt dit feit aan in zijn LinkedIn-bericht om de problematische ontwikkeling rondom Solvinity te duiden.

Aangifte en dagvaarding aangekondigd

Van Oordt kondigt aan vandaag aangifte te doen tegen Voorbraak voor het onjuist voorlichten van het kabinet en het “verkwanselen van de Nederlandse soevereiniteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid”. Een dagvaarding stond al gepland voor volgende week. Hij roept op tot onmiddellijke schorsing van Voorbraak en het veiligstellen van diens mailbox.

De advocaten van Van Oordt zullen later op de dag met een uitgebreide reactie komen. Van Oordt zoekt ook een team van strafrechtadvocaten om te onderzoeken of Trouw onrechtmatig handelde met de onjuiste aanvulling onderaan het artikel.

Daarnaast vraagt Van Oordt om donaties via Go Fund Me. Echter is dit niet alleen om strafrechtadvocaten te betalen, maar ook om een boek over de gebeurtenissen te laten schrijven.

Solvinity-saga duurt voort

De beschuldigingen volgen op een inmiddels maandenlange politieke strijd over de overname van DigiD-beheerder Solvinity door Kyndryl, waarbij de Tweede Kamer twee dagen geleden al een motie aannam om het DigiD-contract in 2028 niet te verlengen als de overname doorgaat. Eerder bleek dat een Nederlands bod op Solvinity slechts enkele miljoenen te laag was ten opzichte van het winnende bod van Kyndryl van minimaal honderd miljoen euro. Ook de klokkenluider die de volledige Logius-risicoanalyse publiceerde, was een privacyambtenaar van Logius zelf.

Een motie van de Tweede Kamer zou de overname van Solvinity door het voormalige IBM-onderdeel Kyndryl moeten voorkomen, maar het kabinet gaf geen gehoor aan die motie.