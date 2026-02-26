ACM keurt overname DigiD-beheerder Solvinity goed

De Autoriteit Consument & Markt heeft de overname van Solvinity door Kyndryl goedgekeurd. De toezichthouder ziet geen problemen voor de concurrentie, al blijven zorgen over digitale autonomie bestaan.

De ACM heeft haar fusietoets afgerond en concludeert dat de overname geen negatieve gevolgen heeft voor de concurrentie op de markt voor IT-dienstverlening. Beide bedrijven leveren IT-diensten aan bedrijven en overheden, waaronder het beheer van kritieke systemen. Het marktaandeel van Solvinity en Kyndryl is volgens de ACM beperkt en afnemers houden voldoende keuze uit Nederlandse en Europese alternatieven.

De toezichthouder benadrukt dat haar rol zich specifiek richt op concurrentievraagstukken. “De wettelijke fusietoets van de ACM richt zich op de risico’s voor concurrentie”, aldus de autoriteit. Uit het onderzoek blijkt dat zorgen over digitale autonomie niet het gevolg zijn van verminderde concurrentie.

Publieke sector vreest afhankelijkheid

In de politiek en bij publieke organisaties ontstond grote onrust over de overname. Solvinity beheert de infrastructuur waarop DigiD draait en levert diensten aan vitale overheidssystemen. De beoogde overname door een Nederlands dochterbedrijf van het Amerikaanse Kyndryl vergroot de zorgen over digitale autonomie.

Publieke afnemers, verenigd in de Taskforce Continuïteit ICT Dienstverlening van het ministerie van Binnenlandse Zaken, vrezen dat de Amerikaanse overheid na de overname via wetgeving toegang tot digitale gegevens kan afdwingen. Ook bestaat de angst dat vitale IT-diensten uitgeschakeld kunnen worden of daarmee gedreigd kan worden.

De ACM erkent deze zorgen, maar wijst erop dat deze buiten het bestek van de fusietoets vallen. De autoriteit heeft de resultaten van haar onderzoek gedeeld met de Taskforce en met het Bureau Toetsing Investeringen (BTI). Het BTI, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, beoordeelt of een overname risico’s oplevert voor de nationale veiligheid.

Alternatieven voor afhankelijkheid

De ACM wijst in haar besluit ook op mogelijkheden voor overheidsorganisaties om minder kwetsbaar te worden. Afnemers kunnen hun afhankelijkheid verminderen door minder maatwerk te vragen, opdrachten op te splitsen bij verschillende aanbieders en exit-strategieën in contracten in te bouwen. Daardoor kunnen ze bij problemen snel overstappen.

Daarnaast verwijst de toezichthouder naar de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Met deze strategie wil de overheid de IT-infrastructuur onafhankelijker maken van externe partijen, onder meer door vitale infrastructuur in eigen beheer te nemen. Ook ziet de ACM mogelijkheden voor overheden om hun positie te versterken door gezamenlijk te onderhandelen en hun inkoop te bundelen.

De goedkeuring door de ACM betekent niet dat de overname definitief doorgaat. Een meerderheid in de Tweede Kamer, inclusief coalitiepartijen, verzet zich tegen de deal. VVD-kamerlid Hilde Wendel was eerder deze maand nog helder: “Het kabinet moet er een streep door zetten. De data van onze burgers zijn geen exportproduct.”