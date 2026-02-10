Overheid had Solvinity kunnen kopen, maar sloeg aanbod af

Solvinity, inmiddels gekocht door Kyndryl, had onderzocht of de overheid interesse had om het IT-bedrijf zelf te kopen. Maar het kabinet heeft dat nooit overwogen, zo laat demissionair staatssecretaris Van Marum weten in antwoord op Kamervragen. “Eigenaarschap van bedrijven is in principe een marktaangelegenheid”, aldus de bewindsman.

Solvinity liet in maart 2025 onder embargo aan DigiD-beheerder Logius weten dat de eigenaar op zoek was naar een koper. Op verzoek van Bert Voorbraak, de directeur van Logius, werd dit embargo deels opgeheven. Daarop werd een beperkt aantal personen van het ministerie van Binnenlandse Zaken ingelicht. Ook een directeur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid kreeg de melding.

De clouddienstverlener draait servers voor cruciale overheidsdiensten. DigiD en MijnOverheid maken gebruik van Solvinity’s infrastructuur, net als het beveiligde communicatiesysteem van Justitie en Veiligheid. De naam van de beoogde koper bleek pas op 5 november, toen de media de deal met het Amerikaanse Kyndryl wereldkundig maakte.

Geen interesse in eigenaarschap

JA21-Kamerlid Van den Berg wilde weten of de overheid zelf Solvinity had kunnen overnemen. Van Marum’s erkende dit. Solvinity peilde bij zowel Logius als het ministerie van Justitie en Veiligheid of Nederland geïnteresseerd was. Maar de overheid zelf overwoog dit niet.

Het kabinet vindt publiek eigenaarschap of het actief beïnvloeden van eigendomsstructuren geen kerntaak. “Eigenaarschap van bedrijven is in principe een marktaangelegenheid.” De overnameplannen zorgden bij experts en politici voor veel kritiek, juist vanwege het belang van de infrastructuur voor de overheid. Tevens is niet duidelijk hoe moeilijk of eenvoudig het is om van IT-leverancier te wisselen als het om DigiD gaat; helaas bleef een vraag hierover uit.

De staatssecretaris benadrukt dat Nederland wel een breed “instrumentarium” heeft voor economische veiligheid. Daartoe behoren investeringstoetsing, exportcontrolebeleid en beveiligingsmaatregelen voor kritieke infrastructuur. Het Bureau Toetsing Investeringen onderzoekt momenteel de overname.

Procedure voor toekomstige gevallen

Voor vergelijkbare situaties komt er een procedure om informatie over mogelijke overnames op een meer gestroomlijnde manier te delen met de ambtelijke en politieke top van betrokken ministeries. Hiervoor wordt een handelingskader opgesteld. Daarmee is de kous niet af: het blijft onduidelijk in hoeverre de Tweede Kamer geïnformeerd wordt over potentieel gevoelige IT-overnames.

Een Nederlands bod bleek net niet voldoende. Het scheelde enkele miljoenen euro’s. Kyndryl werd de nieuwe eigenaar met een bod van minstens 100 miljoen euro. Experts zijn inmiddels naar de rechter gestapt om transparantie af te dwingen over het BTI-onderzoek.