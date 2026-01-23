Nederlands bod op DigiD-beheerder Solvinity was net niet voldoende

Een Nederlandse investeerder greep net mis bij de overname van Solvinity, het bedrijf dat DigiD beheert namens de Nederlandse overheid. Dat laat EenVandaag weten. Het scheelde slechts enkele miljoenen euro’s. Het Amerikaanse Kyndryl won met een bod van minstens 100 miljoen euro. Kamerleden eisen opheldering.

De directeur van het Nederlandse bedrijf bevestigde tegenover EenVandaag dat zijn bod met een paar miljoen euro werd overboden. Hij wil niet met naam genoemd worden en de precieze hoogte van het bod is niet genoemd. Een woordvoerder van Solvinity kan hier niet op reageren.

Politieke kritiek op gemiste kans

GroenLinks-PvdA-Kamerlid Barbara Kathmann noemt het “absurd en onbegrijpelijk” dat een Nederlandse optie is gepasseerd. “De Kamer is helder geweest: we moeten zelf baas blijven over onze data.” Ze heeft direct Kamervragen gesteld en organiseert maandag een bijeenkomst over alternatieven voor Amerikaanse cloud.

Ook CDA-Kamerlid Jantine Zwinkels wil duidelijkheid. “Met toenemende geopolitieke spanningen moeten we afhankelijkheden verminderen”, zegt ze. De kwestie komt volgende week in de Kamer. Voor JA21-Kamerlid Daniël van den Berg onderstreept dit voorbeeld dat de Nederlandse overheid onvoldoende visie toont bij cruciale digitale infrastructuur. “We moeten toe naar een Nederlandse cloud.”

De overname valt onder onderzoek van Bureau Toetsing Investeringen (BTI). Als onafhankelijke toezichthouder kan BTI beoordelen of de deal nadelig uitpakt voor de toegankelijkheid van DigiD. Dit onderzoek kan maanden duren.

Zorgen over Amerikaanse wetgeving

Kamerleden vrezen dat DigiD-gegevens in handen komen van de Amerikaanse overheid. In de VS gelden wetten waarmee de overheid gegevens kan opvragen of toegang kan blokkeren. Experts stuurden al een brandbrief naar het ministerie met eisen om transparantie. Echter beloven Amerikaanse techbedrijven en hyperscalers in het bijzonder regelmatig dat Europese data gewaarborgd blijft. Tegenover het Franse Senaat kon Microsoft dat vorig jaar alleen niet hard maken.

AWS is tot nu toe het duidelijkst geweest over de beschermingen die het eigen European Sovereign Cloud-aanbod biedt. Local Zones, een Europese organisatie en fysieke, technische en logische scheidingen van Amerikaanse infrastructuur dragen bij aan deze belofte. Desondanks blijven twijfels bestaan, zeker omdat de inzet van de CLOUD Act (de gewraakte Amerikaanse wetgeving die EU-data kan opeisen bij bedrijven uit de VS) nog niet juridisch getest is.

Lees verder: Is de AWS European Sovereign Cloud soeverein genoeg?

Om terug te komen op de situatie rondom Solvinity: staatssecretaris Eddie van Marum begrijpt de zorgen. Volgens hem staan “veiligheid en bescherming van essentiële gegevens van Nederlandse burgers” voorop. Het kabinet laat de overname onderzoeken en kan ingrijpen als er een “onacceptbaar risico” blijkt te bestaan. De Nederlandse overheid heeft recent een visie voor digitale autonomie vastgesteld, maar erkent dat volledige soevereiniteit onhaalbaar is. De vraag is nu of hetzelfde geldt voor het beheer achter DigiD. Mogelijk zou de beheerder hiervan kunnen veranderen zodat Kyndryl Solvinity mag inlijven, of ketst deze overname af omdat het beheer niet zomaar los te trekken is van deze IT-partij.