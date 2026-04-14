Cisco en ML6 stomen organisaties klaar voor de EU AI Act

Cisco en ML6 hebben een intentieverklaring getekend om veilige AI-innovatie in Europa te versnellen. ML6 treedt toe tot Cisco’s AI Defense Design Partner Program als een van de eerste Europese partners. Samen helpen ze organisaties om AI-applicaties te beveiligen en te voldoen aan de EU AI Act, waarvan nieuwe bepalingen in augustus van kracht worden.

ML6, in 2013 opgericht in Gent en inmiddels actief in meerdere Europese steden met meer dan 140 AI-specialisten, treedt als een van de eerste Europese partners toe tot het AI Defense Design Partner Program van Cisco. Via dat programma draagt ML6 bij aan de verdere ontwikkeling van Cisco’s AI-securitytoolinh en kunnen klanten ML6 AI-applicaties veiliger inzetten.

AI Defense als algoritmisch red team

Cisco AI Defense biedt real-time bescherming voor AI-applicaties. Het helpt organisaties bij het identificeren van kwetsbaarheden, het voorkomen van misbruik en het voldoen aan nieuwe wettelijke normen. De oplossing werkt in allerlei IT-omgevingen, van cloud tot on-prem en hybride.

Klanten van ML6 kunnen via de tool kwetsbaarheden in hun AI-modellen beoordelen en real-time guardrails implementeren die kritieke AI-applicaties beschermen tegen dreigingen. Die gevaren veranderen voortdurend, en met nieuwe AI-modellen als Claude Mythos lijkt het dreigingsbeeld steeds sneller vernieuwd te worden.

Cisco omschrijft de aanpak voor AI-security als vergelijkbaar met een algoritmisch red team. Oftewel: het draait om het voortdurend testen van AI-systemen voordat en terwijl ze in productie draaien. Begin maart kondigde Cisco een nieuwe versie van AI Defense aan, met Zero Trust-principes voor AI-agents en extra securitylagen specifiek voor MCP-verkeer.

EU AI Act wordt menens in augustus

Het zal voor organisaties niet meer optioneel worden om hun AI-systemen onbeveiligd te laten. In augustus 2026 worden nieuwe bepalingen van de EU AI Act van kracht, die organisaties verplichten deze AI-systemen veilig, transparant en verantwoord in te richten. “De samenwerking met ML6 is een belangrijke mijlpaal voor Cisco en de AI-beveiliging in Europa”, aldus Jan Heijdra, Field CTO Security bij Cisco Nederland. “Dit partnerschap benadrukt onze inspanningen om betrouwbare en conforme AI te bevorderen in de EU en elders.”

ML6 is eerder ook benoemd als Europese Services Partner van OpenAI. Die rol draait om het implementeren van de AI-oplossingen van OpenAI, zodat organisaties niet alleen een ChatGPT-abonnement afnemen maar ook technische integraties doorvoeren en AI-gebruik traceerbaar maken.

Met de toevoeging van Cisco AI Defense aan dit aanbod wil het bedrijf klanten ondersteunen bij een brede aanpak van een veilige AI-implementatie. Denk aan de inzet van bedrijfsdata voor AI, waarbij controles op netwerkniveau een lek kunnen voorkomen zonder dat LLM’s in de cloud buiten de compliance-vereisten vallen.