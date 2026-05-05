Kort geding eist stop verlenging DigiD-contract met Solvinity

Drie burgers hebben een kort geding aangespannen tegen de Staat om te voorkomen dat het DigiD-contract met IT-dienstverlener Solvinity verlengd wordt. De rechtszaak dient woensdag. De eisers, bijgestaan door advocaat Rawaz Sharaf, stellen dat hun privacy in gevaar komt zolang het platform van DigiD en Mijn Overheid bij Solvinity blijft.

Het DigiD-contract met Solvinity loopt af op 6 mei, de dag van het kort geding zelf. Wordt het niet voor die datum opgezegd, dan loopt het automatisch nog twee jaar door. Staatssecretaris Eric van der Burg (VVD, Binnenlandse Zaken) maakte vorige week bekend dat hij eind maart al toestemming had gegeven voor verlenging. Dat terwijl de Tweede Kamer hem had gevraagd dit niet te doen.

De Kamer nam eerder een motie aan om het contract niet te verlengen als de overname doorgaat. De ACM keurde de overname op concurrentiegronden goed, maar zorgen over de digitale autonomie bleven. Eerder bleek ook dat de overheid zelf een aanbod had kunnen doen op Solvinity, maar dat afsloeg.

Kamerleden willen opheldering

De eisers begrijpen dat een overstap tijd kost, maar eisen dat de verlenging op z’n minst uitgesteld wordt totdat de Kamer de mogelijkheid van een Nederlandse koper heeft kunnen beoordelen.

Kamerleden Kathmann (PN), Stoffer (SGP) en Vermeer (BBB) stellen Kamervragen. Zij willen weten waarom verlenging onvermijdelijk was en of het contract alsnog voor 2028 ontbonden kan worden als de overname doorgaat. Een risicoanalyse die ambtenaren al maanden geleden opstelden, wordt pas na aandringen vertrouwelijk gedeeld — en pas na terugkomst uit reces op 11 mei.

Bij de overheid ontstond ook intern rumoer. De CPO van Logius werd ontslagen na een rel rond Solvinity.