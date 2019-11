‘Security in 2020 draait om AI en contraspionage’

Hoe ziet het beveiligingslandschap er in 2020 uit? Het FortiGuard Labs-team van Fortinet heeft hier voorspellingen over gedaan. Volgens dit team draait het op het gebied van security volgend jaar om kunstmatige intelligentie (AI) en contraspionage.

AI en contraspionage kunnen een cruciale rol spelen bij het afslaan van de steeds geavanceerdere en snellere aanvallen die in steeds grotere aantallen voorkomen, stelt FortiGuard Labs. Organisaties moeten agressieve aanvallen namelijk steeds vaker in real-time en met de snelheid van het netwerk het hoofd bieden, willen ze de aanvallen afslaan.

Contraspionage komt uit de wereld van spionage, maar is ook goed in te zetten bij digitale dreigingen. Waar cybercriminelen vaak blind moeten varen, hebben beveiligingsprofessionals toegang tot veel bedreigingsinformatie. Die informatie kan bovendien aangevuld worden met inzichten die via machine learning en AI zijn verkregen.

Maar cybercriminelen kunnen in de tegenaanval gaan en dataverkeer gaan bespioneren om onderscheid te maken tussen legitiem en misleidend dataverkeer. Organisaties kunnen in reactie daarop hun misleidingsstrategie sterker op AI laten vertrouwen en uiteindelijk zelfs contraspionage in kunnen zetten.

Inzet van AI

Ook AI kan volgend jaar een belangrijke rol gaan spelen in het security-landschap. Organisaties kunnen machine learning en statische analyses combineren om bedreigingsdraaiboeken te maken, met daarin passende tegenmaatregelen.

Met behulp van AI kunnen bedrijven bovendien investeren in een geautomatiseerd systeem dat aanvallen detecteert en voorspelt, en kan de detectie en incidentrespons verbeterd worden. Draaiboeken kunnen verder onderliggende patronen blootleggen, waardoor een AI-systeem de volgende zet van aanvallers kan voorspellen en kan inschatten wanneer een aanval plaatsvindt.

Tot slot is het mogelijk om learning nodes in te zetten, die op afstand voor geavanceerde en proactieve beveiliging zorgen. Die nodes kunnen ook proactief ingrijpen en met andere nodes communiceren, zodat alle nodes tegelijkertijd de aanvalskanalen kunnen afsluiten.

Meer met justitie samenwerken

FortiGuard Labs adviseert tot slot om hechter met justitie samen te werken. Cybersecurity komt namelijk met unieke eisen op het gebied van privacy en toegang, maar cybercriminelen hebben daar geen grenzen in.

Opsporingsdiensten hebben daarom commandocentra opgezet en die met organisaties uit de private sector verbonden. Die combinatie maakt real-time detectie en incidentrespons steeds meer een werkelijkheid en dicht de kloof tussen verschillende internationale en lokale opsporingsdiensten, overheidsinstellingen, bedrijven en beveiligingsexperts.

Door die snelle en veilige uitwisseling van bedreigingsinformatie kunnen vitale infrastructuren beter worden beschermd en kan cybercriminaliteit gestopt worden.