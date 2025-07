Ingram Micro al bijna dag onbereikbaar door storing

IT-distributeur Ingram Micro heeft sinds gisteravond 10 uur last van technische problemen die websites en portals onbereikbaar maken. Partners kunnen geen bestellingen plaatsen en klanten klagen over gebrekkige communicatie.

De communicatie vanuit Ingram Micro laat volgens klanten te wensen over. De onderhoudspagina in het Nederland de tekst: “Er zijn op dit moment technische problemen met de website. Onze verontschuldiging voor eventuele overlast. Wij doen er alles aan om dit zo snel mogelijk op te lossen.”

Klanten uiten hun frustratie op Reddit. “Ik kan niet geloven dat het bijna 24 uur duurt en er geen enkele feedback is over wat er aan de hand is”, schrijft een gebruiker. E-mails naar accountmanagers worden geweigerd en telefoonnummers blijken onbereikbaar, stellen gebruikers. Het storingsbericht laat wel mailadressen en telefoonnummers achter om in contact te komen.

Grote gevolgen voor partners

Gisteren rond 10 uur Nederlandse tijd begonnen de problemen bij Ingram Micro. De distributeur, die in het eerste kwartaal van 2025 een omzet van 12,28 miljard dollar draaide, zag zijn websites en klantenportals uitvallen. Veel lokale websites tonen sindsdien dezelfde onderhoudspagina.

Managed Service Providers (MSP’s) melden forse problemen. Zij kunnen hun klanten niet bedienen omdat ze geen toegang hebben tot de benodigde systemen. Het gaat om zowel software als hardware, waaronder kritieke backup-licenties.

Portals onbereikbaar

Het partnerportaal van Ingram Micro is compleet onbereikbaar. Hierdoor kunnen partners geen Microsoft 365-licenties beheren, Dropbox-licenties aanpassen of hardware bestellen. Voor veel bedrijven betekent dit dat ze hun dagelijkse werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.

Volgens berichten op sociale media zijn medewerkers van het servicecenter in Bulgarije naar huis gestuurd. Zij kregen de instructie om hun laptops uitgezet te houden. Dat wijst mogelijk op ransomware.

De exacte oorzaak van de storing onduidelijk. Sommige gebruikers speculeren over kwaadwillende activiteiten, maar bevestiging ontbreekt.

