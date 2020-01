Securitybedrijf Mimecast neemt Segasec over

Het cybersecuritybedrijf Segasec, gevestigd in Tel Aviv, heeft sinds woensdag een nieuwe eigenaar. Mimecast, het bedrijf gespecialiseerd in e-mail security, neemt de Israëlische operatie over voor zo’n veertig miljoen dollar.

Met de aanschaf van Segasec voegt Mimecast de tweede Israëlische cyversecurity-startup toe aan haar eigen portfolio, nadat in 2018 al Solebit werd overgenomen. Een deal waar toen zo’n 88 miljoen dollar bij kwam kijken.

Uitbreiden van functies

Mimecast, opgericht in 2003, specialiseert zich in het managen van cloud-based e-mailsystemen en biedt extra beveiliging, mogelijkheden om te archiveren en het continue behouden van bestanden. Met de overname van Segasec komt daar nog een extra veiligheidsmaatregel bij.

“Met de innovatieve technologie kan Mimecast gebruikers beter beschermen tegen aanvallen die gebruikmaken van neppe websites en domeinen, die proberen inloggegevens afhandig te maken. Dankzij Segasec kan AI worden gebruikt om potentiële hackers in de eerste fase van hun aanval te herkennen. Daarnaast kan het ook worden gebruikt om pogingen van buitenaf in de gaten te houden, te managen en te blokkeren”

Volgens Minecast zal de aangeschafte technologie gebruikt worden om de eigen Mimecast Email Security 3.0 aanpak uit te breiden, om gebruikers zo beter te kunnen beveiligen.

Tweede grote overname in twee jaar tijd

Halverwege 2018 nam Mimecast ook al een grote startup uit Israël over, toen betrof het Solebit. Dat bedrijf specialiseerde zich in het maken van veiligheidsmaatregelen tegen malware en kwam eveneens goed van pas voor de e-mailbeveiliging van Mimecast.