Soevereiniteit in cybersecurity: balans tussen controle en innovatie

Soevereiniteit in cybersecurity wordt steeds belangrijker voor Nederlandse organisaties, maar brengt complexe keuzes met zich mee tussen lokale controle en cloud-gebaseerde innovatie.

In een tijd van toenemende geopolitieke spanningen en strengere regelgeving worstelen organisaties met de vraag hoe ze hun cybersecurity soeverein kunnen inrichten zonder innovatie en effectiviteit op te offeren. Zahir Madhar, enterprise architect bij Checkpoint Software Technologies, werpt licht op deze uitdagingen in de nieuwste aflevering van Techzine Talks.

De kern van soevereiniteit in cybersecurity

Soevereiniteit in cybersecurity draait om meer dan alleen datalocatie en privacy. Het gaat over fundamentele vragen zoals: waar staat je threat intelligence data? Wie heeft toegang tot je firewall configuratie? En hoe voorkom je dat gevoelige informatie de Europese grenzen overschrijdt?

“Wat ik veel zie is dat organisaties zich zorgen maken over sandboxing technologie”, legt Madhar uit. “De informatie die aangeboden wordt aan het sandboxing platform kan gevoelige data bevatten waarvan je niet wilt dat het buiten Europa terechtkomt.”

Cloud versus lokale oplossingen

Een groot dilemma ontstaat doordat steeds meer cybersecurity leveranciers alleen cloud management platformen aanbieden. Dit botst met de wens van organisaties om management taken lokaal te beleggen. Checkpoint biedt daarom keuzes: organisaties kunnen threat intelligence via de cloud gebruiken of lokaal op een appliance draaien.

“Je kunt ervoor kiezen om gebruik te maken van onze cloud met enorme big data hubs waar we AI modellen op loslaten, of je draait datzelfde platform lokaal”, aldus Madhar. Echter zijn lokale oplossingen niet zo real-time als cloudoplossingen.

Praktische overwegingen

Voor organisaties die soevereiniteit in cybersecurity overwegen zijn er enkele belangrijke factoren:

– Bepaal wat soevereiniteit voor jouw organisatie betekent

– Weeg af tussen real-time bescherming en lokale controle

– Zoek leveranciers die hybride oplossingen en certificering ondersteunen

– Zorg voor samenwerking tussen verschillende security tools

– Blijf innovatie en effectiviteit prioriteren naast compliance

De discussie over soevereiniteit in cybersecurity staat nog in de kinderschoenen, maar wordt steeds relevanter. Organisaties moeten nu al nadenken over hun strategie om voorbereid te zijn op toekomstige regelgeving en bedreigingen. Wil je meer weten? Luister naar deze aflevering van Techzine Talks!

Eerdere afleveringen van Techzine Talks:

