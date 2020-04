Politie legt DDoS-diensten plat, 19-jarige man gearresteerd

Bij een gerichte actie tegen een DDoS-aanvaller heeft de Nederlandse politie één arrestatie verricht en een vijftiental DDoS-booters uit de lucht gehaald, zo laat de politie weten op haar eigen site.

De arrestatie vond plaats net voor het paasweekend, waarbij het zou gaan om een 19-jarige man uit Breda. De verdachte zou medio maart gericht aanvallen hebben uitgevoerd op sites van de overheid, waaronder MijnOverheid.nl en Overheid.nl. Door de aanvallen waren de websites geruime tijd niet bereikbaar, wat gezien het coronavirus uitermate onhandig is. De politie kwam dan ook snel in actie, om langere downtime van de sites te voorkomen. Volgens Jeroen Niessen, hoofd van het cybercrimeteam politie Midden-Nederland had de aanval een hoge prioriteit:

“Je ontneemt met het platleggen van een website als deze de burger toegang tot hun persoonlijke gegevens en belangrijke overheidsinformatie. Zeker nu de coronacrisis bij veel mensen voor extra onzekerheid en grote informatiebehoefte zorgt, nemen we dit hoog op. We willen mensen en bedrijven beschermen en het cybercriminelen steeds moeilijker maken om een DDoS-aanval uit te kunnen voeren.”

Niet alleen arresteerde de politie een verdachte vanwege de DDoS-aanval, ook legde het een vijftiental gebruikte booters plat. Deze worden door DDoS’ers gebruikt om een aanval uit te voeren. Volgens de politie wordt bij het op zwart krijgen van dergelijke diensten geregeld samengewerkt met andere partijen als hosters, Europol, Interpol en de FBI.