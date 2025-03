Wederom storing bij DigiD en MijnOverheid door DDoS-aanvallen

Update 12:50: Sinds 11:35 is de storing verholpen, meldt Logius.

Inlogsysteem DigiD en andere overheidsdiensten zijn momenteel beperkt beschikbaar door terugkerende DDoS-aanvallen. Beheerder Logius bevestigt dat naast DigiD ook DigiD Machtigen, BSNk, Digipoort en MijnOverheid getroffen zijn door de aanvallen.

De storing begon maandagochtend om 09:08 uur en heeft geleid tot duizenden meldingen op Allestoringen.nl. Logius, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van DigiD en andere digitale overheidsdiensten, meldt dat men hard werkt aan een oplossing. Een verwachte oplostijd is nog niet bekend gemaakt.

Impact op overheidsdiensten

De DDoS-aanvallen hebben een brede impact op verschillende overheidsdiensten, blijkt uit de Logius-statuspagina. Deze organisatie zet alle beschikbare middelen in om de dienstverlening te herstellen. Voor gebruikers die dringend toegang nodig hebben tot overheidsdiensten is er momenteel geen alternatief beschikbaar.

DDoS-aanvallen blijven komen

Het is niet de eerste keer dat DigiD met een storing door toedoen van een DDoS-aanval te maken heeft. Medio januari was de dienst al circa 12 uur onbereikbaar. Soms is de onderbreking van een korte duur, soms kost het beheerder Logius uren om volledig te herstellen. Vrijwel gelijktijdig kreeg SURF ook te maken met een DDoS-aanval, waardoor de diensten van deze partij uit de lucht waren.

