Achter de schermen van de Formule E strijdt TCS digitaal mee

De wereld van de Formule E is er een van technologie en snelheid, maar ook duurzaamheid. Precies die combinatie vindt Tata Consultancy Services (TCS) uiterst aanlokkelijk; samen met Jaguar strijdt het al jaren om de titel. Wat levert het TCS (en haar klanten) op?

We zijn aanwezig bij de ePrix te Monaco, een van de meest spraakmakende races op de Formule E-kalender. De sport is zoals gebruikelijk midden in de stad te vinden, tussen tijdelijke vangrails en pitmuren. Maar ondanks de fysiek imposante locaties en races wordt deze sportstrijd grotendeels uitgevochten in een virtueel domein. Dat is precies waar TCS een belangrijke rol in vervult voor het Jaguar-team waar het de titelsponsor van is.

Sneller, kleiner, virtueler

We bezochten TCS al eens eerder, namelijk in Londen in 2023. Destijds leerden we al veel over de driver-in-the-loop simulator van het raceteam. Tegenwoordig zijn het Nick Cassidy en teamgenoot Mitch Evans die regelmatig in de virtuele cockpit plaatsnemen om een 3D-gescand circuit en de digital twin Formule E-auto uit te pluizen. Ze proberen hierbij samen met hun team allerlei instellingen uit en vinden alvast de ideale lijn voordat ze op de zaterdag en zondag in het echt de baan opgaan.

Echter is TCS Jaguar nu met iets nieuws gekomen: de driver-out-of-the-loop simulatie. Tegenwoordig wil men namelijk niet alleen vertrouwen op Cassidy, Evans en de testcoureurs, maar ook AI-gedreven digital twins die zonder te hoeven slapen of eten hun rondjes doen. Teambaas James Barclay en coureur Cassidy zijn zeer te spreken over deze stap. Ze hadden het niet zonder TCS kunnen doen, vertellen ze ons. Het kostte grofweg 18 maanden om te realiseren, en is dus niet zomaar te kopiëren door de concurrentie.

Er is elk raceweekend een data scientist van TCS aanwezig binnen het Jaguar-team. Het bedrijf levert daarnaast de technologie die nodig is voor het bouwen en onderhouden van de digital twins, naast dat men real-time insights tijdens de races aanlevert. Dit alles is grotendeels cloudgebaseerd (op Google Cloud, tevens een sponsor), ideaal om in te kunnen spelen op de wereldwijde aard van de sport.

Balans vinden

Ashish Babu, Chief Marketing Officer bij TCS, ziet dat de Formule E een perfecte plek is voor zijn bedrijf om te leren hoe het de uitdagingen van vandaag de dag te lijf gaat. Immers moeten FE-auto’s met een zo klein mogelijke accu zo ver en zo snel mogelijk vooruitgaan, met slechts een enkele oplaadsessie tijdens de race. Terwijl de auto’s fysiek identiek zijn qua chassis en op aerodynamisch vlak, maken de teams het verschil via de accu’s, aandrijflijn en de voorbereiding.

Voor TCS levert de samenwerking ook de kans op om over de toekomst te praten. Normale auto’s zullen op den duur allemaal van het benzine af moeten. Dit betekent dat er zo spaar- en duurzaam mogelijk omgegaan moet worden met de krachtbron, aangezien gewicht, actieradius en efficiëntie het nut van voertuigen steeds meer bepaalt.

Daarbij vertrouwen merken in toenemende mate op software, dat al binnen de Formule E domineert. Normaliter is dit een backend business-zaak, zo legt Babu uit. Hier bepaalt software wie vooraan rijdt: real-time inzichten over verbruik, strategieën en slijtage zijn cruciaal. Dit alles moet wel gefilterd worden richting de coureur zelf. Daar ontmoet de technologie de mens: zelfs de allerbeste data is pas nuttig als het goed gecommuniceerd wordt.

Betrouwbaarheid boven innovatie

Dr. Kay Müller Jones, Managing Partner en Head of Consulting bij TCS, benadrukt dat er eigenlijk “niet zoveel AI achter” het Formule E-werk van TCS zit. Hier staat betrouwbaarheid voorop: de software moet bewezen zijn en een deterministisch resultaat leveren. Men heeft hier dus niets aan ChatGPT of andere GenAI-tooling. Het team is daarom heel voorzichtig met waar het AI wel inzet. Hoofdzakelijk gebeurt dit in het Virtual Validation-model om stresstests en crashtests uit te voeren met bewezen resultaten, en natuurlijk voor de virtuele coureur. Toch moeten we niet al te veel bewustzijn of redenering vermogen achter deze digital twin zoeken: het simuleert menselijk gedrag, maar niet middels menselijke overwegingen.

De correlatie tussen theorie en praktijk is hiervoor essentieel, maar ook een lastig proces dat gebouwd is op jaren aan ervaring. Die virtuele preparatie is wat Dr. Müller Jones de “secret sauce” noemt van deze competitie. Het stelt teams in staat om talloze scenario’s door te rekenen voordat de auto’s überhaupt de baan opgaan.

Dr. Müller Jones erkent dat de coureur in de praktijk een soort CEO is; de uiteindelijke beslisser. Het team moet hem daarom wat men “actionable insights” noemt geven, geen overweldigende datastroom. De communicatie tussen coureur en team tijdens de race moet dan ook om de essentie gaan, als het gefilterde resultaat van alle voorbereiding. Er zijn simpelweg te veel parameters voor elk individu om zelfstandig beslissingen te maken over strategieën en auto-instellingen.

De lange termijn

Betrouwbaarheid staat centraal in TCS’ filosofie, niet alleen in de racesport maar ook in andere sectoren waar het bedrijf actief is. Dr. Müller Jones hamert erop dat de geleverde technologie onder alle omstandigheden moet presteren. Dit vereist voortdurende optimalisatie van de algoritmen, gedreven door de grote hoeveelheden data die beschikbaar komen. “Maar hoe combineer je het allemaal? Dat is het fascinerende gedeelte,” aldus Dr. Müller Jones.

Hoewel de Formule E niet doet aan over-the-air updates zoals in de consumentenmarkt, is de filosofie erachter wel degelijk aanwezig. “Je bent veel langer bezig met het valideren van de software dan het bouwen ervan,” legt hij uit. Dit proces van grondige validatie is cruciaal om de betrouwbaarheid te waarborgen die nodig is in de hectische omgeving van de racesport.

Voor TCS vertegenwoordigt de Formule E daarom niet alleen een marketing-investering, maar een langetermijn commitment. Het is een leerschool waar geavanceerde technologieën onder extreme omstandigheden getest worden, met lessen die ver buiten de racewereld van toepassing zijn.