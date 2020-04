Phishingmails tijdens coronacrisis toegenomen met 600 procent

Phishingmails gerelateerd aan het coronavirus zijn sterk toegenomen in het eerste kwartaal van 2020. Volgens onderzoek van cybersecuritybedrijf KnowBe4 is het aantal e-mails met daarin links naar het coronavirus met 600 procent toegenomen. Ruim tien procent van alle phishingmails is daarmee gerelateerd aan het coronavirus.

Dat maakt coronavirus-gerelateerde phishingmails nu het op een na meest populaire onderwerp van oplichters. Alleen e-mails met daarin een oproep om je wachtwoord te controleren bij een bepaald account komen vaker voor

De CEO van KnowBe4, Stu Sjouwerman, noemt het “geen verrassing” dat oplichters misbruik maken van de pandemie. Mensen zoeken online massaal naar informatie over het virus en daar passen oplichters hun strategie op aan. Wat de enorme toename aan coronavirus gerelateerde phising verklaart.

Eindgebruikers moeten daarom extra goed opletten op wat voor een e-mails ze krijgen en verdachte e-mails melden bij hun IT-afdeling.

KnowBe4 onderzocht in het eerste kwartaal van 2020 tienduizenden onderwerpregels van phishingmails. Ook mails die als ‘verdacht’ werden aangemerkt door gebruikers werden daarin meegenomen. De resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden op de website van KnowBe4.