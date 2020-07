McAfee lanceert threat intelligence-dienst MVISION Insights

McAfee maakt zijn nieuwe threat intelligence-dienst MVISION Insights algemeen beschikbaar. De dienst voorziet enterprise organisaties van geavanceerde informatie over mogelijke aanvallen op hun systemen.

McAfee gebruikt meer dan één miljard sensoren om threat intelligence te verzamelen. Met deze informatie kunnen bedrijven zich makkelijker voorbereiden op potentiële aanvallen op hun infrastructuur. De dienst brengt hack-campagnes in de industrie en regio van een organisatie in kaart. De campagnes worden gesorteerd op dreigingsniveau.

Endpoint security

McAfee’s endpointsecurityplatform bevat MVISION Insights en voorkomt aanvallen in een vroeg stadium met een zogenaamde “shift left”-benadering met scores voor security postures, configuration assessments en geautomatiseerd updates en beleid. Hierdoor kunnen enterprise security-teams makkelijker geavanceerde aanvallen onderzoeken en op tijd reageren. Het voornaamste doel van deze integratie is om de druk op deze securityteams te verminderen door hun werk makkelijker te maken.

Het platform vereenvoudigt het onderzoek en de reactie op geavanceerde dreigingscampagnes met gebruik van Unified Endpoint Detection and Response-mogelijkheden. Onder deze mogelijkheden vallen multi-sensor telemetry, onderzoeken geleid door AI, MITRE ATT&CK mapping en real-time hunting. Deze geïntegreerde oplossing voorkomt ransomware en andere vormen van malware en hierdoor wordt de impact van een potentiële aanval minder. Ook zijn de herstelmogelijkheden verbeterd met nieuwe mogelijkheden om getroffen bestanden makkelijker te herstellen.

“CISO’s willen een antwoord op een fundamentele vraag: Hoe zijn ze daadwerkelijk beschermd tegen de meest recente campagne die gericht is op hun organisatie,” zegt Ash Kulkarni, vicepresident van McAfee. “Onze nieuwste innovatie op het gebied van endpointsecurity, MVISION Insights, levert de eerste bruikbare data op over bedreigingen in de sector, zodat organisaties een aanval kunnen voorkomen in plaats van zich te haasten om een inbreuk te voorkomen.”