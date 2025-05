Zscaler koopt Red Canary voor AI-gedreven security operations

Zscaler heeft een definitieve overeenkomst getekend om Red Canary over te nemen. De zero trust-speler wil met de overname zijn AI-gedreven security operations versterken. Red Canary is bekend van Managed Detection and Response-diensten en heeft meer dan tien jaar ervaring in security operations.

De overname moet in augustus afgesloten worden, mits alle regelgevingsgoedkeuringen verleend worden. Red Canary helpt organisaties om bedreigingen tot tien keer sneller te onderzoeken met een nauwkeurigheid van 99,6 procent. De combinatie met Zscaler’s datavolume en ThreatLabz-onderzoeksteam moet leiden tot een geautomatiseerde Security Operations Center.

Zscaler verwerkt dagelijks meer dan 500 miljard transacties via zijn cloudsecurityplatform. “De voorgestelde overname van Red Canary is een natuurlijke uitbreiding van onze capaciteiten in managed detection and response en threat intelligence”, zegt CEO Jay Chaudhry. Red Canary combineert high-fidelity signalen met agentic AI, gedragsanalyses en wereldwijde threat intelligence. Deze aanpak moet security teams helpen om sneller en nauwkeuriger op bedreigingen te reageren.

AI-gestuurde automatisering

Het doel van de samenwerking ligt vooral bij automatisering van remediation workflows binnen security operations. Traditionele SOC’s kampen vaak met gemiste signalen en incomplete threat analysis. De integratie moet deze pijnpunten aanpakken door detectie, triage, onderzoek en respons te verbeteren.

“Voor meer dan tien jaar hebben we onze klanten beschermd door high-fidelity signalen te combineren met agentic AI en gedragsanalyses”, aldus Red Canary-CEO Brian Beyer. De overname geeft toegang tot Zscaler’s wereldwijde schaal en granulaire data, wat volgens hem essentieel is voor geavanceerde AI en threat intelligence.

Uitbreiding van Zero Trust-visie

Zscaler heeft recent ook al Avalor overgenomen voor data fabric-technologie en biedt services zoals Risk360 en Zscaler Digital Experience. Red Canary’s expertise bestaat uit threat detection en response voor endpoints, identiteit, netwerk en cloud workloads. Deze dekking sluit aan bij Zscaler’s Zero Trust Exchange-platform.

De verwachting is dat organisaties door deze combinatie beter om kunnen gaan met moderne cyberbedreigingen. Security teams moeten hierdoor efficiënter kunnen werken en minder tijd kwijt zijn aan handmatige processen. De overname past in de bredere trend waarbij cloudsecurityleveranciers hun portfolio uitbreiden met AI-gestuurde oplossingen.