‘Noord-Koreaanse hackers richten pijlen op vaccinmaker AstraZeneca’

Hackers die vermoedelijk uit Noord-Korea komen lijken het gemunt te hebben op werknemers van het Brits-Zwitserse farmaceutische bedrijf AstraZeneca. Het bedrijf is in een vergevorderd stadium in de ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19.

De hackers zouden medewerkers van AstraZeneca hebben benaderd via LinkedIn en WhatsApp met valse vacatures. Aan geïnteresseerde medewerkers werden vervolgens bestanden verstuurd die zich voordeden als baanomschrijvingen. Deze bestanden bleken code te bevatten die de aanvallers toegang gaven tot de computer waarop ze geopend werden.

Brede groep gebruikers

Reuters schrijft dat de aanvallen waren gericht op een brede groep gebruikers binnen AstraZeneca, waaronder medewerkers die bezig waren met het ontwikkelen van een coronavaccin. Het lijkt erop dat de aanvallers geen buit hebben weten te maken.

Strategisch voordeel

Volgens westerse ambtenaren zouden de hackers eventuele gestolen informatie willen gebruiken om voor winst door te verkopen, de slachtoffers af te persen of buitenlandse overheden een strategisch voordeel te geven in de bestrijding van het coronavirus.

De Noord-Koreaanse overheid heeft niet op het incident gereageerd. Reuters heeft ook bij AstraZeneca om reactie gevraagd, maar dat bedrijf heeft het verzoek afgewezen.

