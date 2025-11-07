Wat ging er mis (en goed) bij de RTV Noord-hack?

Gisterochtend bleek de RTV Noord-redactie van het programma De Ochtendploeg niet meer in de systemen te kunnen. Na contact met de IT-afdeling ontdekte de omroep dat het om een hack ging. De berichtgeving is opvallend beperkt, maar wat weten we al wel?

De identiteit van de hackers is onbekend. De groep liet een bericht achter, maar de omroep deelt de inhoud hiervan niet. De gevolgen zijn groot voor de programmering geweest, maar radio en televisie bleven in de lucht. Dat is maar goed ook, want RTV Noord moet als rampenzender altijd bereikbaar blijven. Na een opgelegde radiostilte op de nieuwssites en de app is de omroep sinds vanochtend weer in staat om op die platformen te publiceren.

Handwerk als backup

Op basis van een Techzine-interview deze zomer weten we dat RTV Noord bescherming tegen ransomware kent in de vorm van Synology-backups. Echter gaat het daarbij om de content voor productie- en postproductiesystemen, dus de getroffen applicaties zouden daarbuiten kunnen vallen. Backup-werkzaamheden vinden ’s nachts plaats om de bedrijfsvoering niet te onderbreken. Als secundaire backup zijn de Synology-systemen in staat om volledig gescheiden te opereren bij RTV Noord.

Desondanks schakelde RTV Noord handwerk als aanvankelijke backup in. Om de redactie op tv en radio in de lucht te houden, waren zelfs fysieke cd’s en lp’s nodig om muziek te draaien. Het is duidelijk dat ‘houtje-touwtje-werk’, zoals de omroep het zelf omschreef, een terechte karakterisering is anno 2025.

Frappant is dat RTV Noord wel bij ‘extreem groot nieuws’ in staat was geweest om ‘om de hack heen te werken’. Waarom dat voor gewoonlijk nieuws onmogelijk was, is onduidelijk. We zijn benieuwd naar de precieze werking van de backend die de omroep gebruikt, want de digitale omweg die wordt gesuggereerd, is mogelijk ondanks dat ‘alle systemen’ plat lagen.

Wel schade, geen schande

Uit alles blijkt dat de hack een ingrijpende impact had. Toch moet het zeker niet als ernstige kritiek worden gezien dat RTV Noord moest overschakelen naar handmatig werk. Het feit dat dit nog mogelijk is, wijst erop dat er een rampenplan aanwezig was. Ook is er een digitale backup aanwezig voor de waardevolle data. Op de lange termijn zal de schade dus wellicht meevallen.

Uiteindelijk is het inmiddels een cliché, maar elke organisatie kan nu eenmaal slachtoffer worden van een hack. De gevolgen daarvan zijn weliswaar in te perken, maar zelden is dit volledig zonder disrupties. De belangrijkste taken van RTV Noord bleven in de lucht, al was wat meer openhartigheid over de precieze oorzaak gewenst. Het is een aparte stand van zaken dat er via een of ander geitenpaadje wél kritiek nieuws te berichten is, maar geen gewoonlijk nieuws.